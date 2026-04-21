Heute laufen 2 hochspannende Thriller am Stück im TV: Gleich der erste fesselt komplett

Das heutige TV-Programm wartet mit einem Filmmarathon auf, der uns zurück in die 2000er Jahre bringt. Gezeigt werden zwei packende Action-Thriller mit Matt Damon in der Hauptrolle.

In wenigen Monaten erobert er als Odysseus die Leinwand und führt den wohl größten Film seiner Karriere an. Schon heute Abend könnt ihr Matt Damon in zwei Blockbuster-Rollen erleben, mit denen er in den 2000er Jahren für Action und Spannung gesorgt hat. Kabel Eins hat nämlich einen kleinen Marathon programmiert.

Los geht es um 20:15 Uhr mit dem Auftakt der Jason Bourne-Reihe, namentlich Die Bourne Identität. Direkt im Anschluss um 22:40 Uhr folgt der Kriegsfilm Green Zone, der nochmal eine ganz Spur düsterer und ernster ausfällt. Wiederholt wird das Damon-Doppel in der Nacht auf Donnerstag ab 00:50 Uhr und 02:50 Uhr.

Action-Thriller-Marathon-Film Nr. 1: Jason Bourne versucht herauszufinden, wer er wirklich ist

Als sich die James Bond-Reihe zu Beginn des 21. Jahrhunderts neu erfinden musste, um mit der Zeit zu gehen, meldete sich Jason Bourne im Kino zu Wort und präsentierte eine ambitionierte Alternative. Denn statt völlig übertriebenem Blockbuster-Spektakel kam Die Bourne Identität im Gewand eines geerdeten Thrillers daher.

Der Tonfall ist somit eher grimmig als bombastisch. Das passt sehr gut zur Geschichte um einen Mann, der ohne Erinnerungen aufwacht und feststellen muss, dass er Teil eines geheimen Agentenprogramms ist. Ehe sich Bourne versieht, gerät er ins Fadenkreuz von anderen Agenten, die von der CIA auf ihn angesetzt wurden.

Inszeniert wurde Die Bourne Identität von Doug Liman, der einen packenden Thriller abliefert und mehrere denkwürdige Actionszenen liefert – sei es der Kampf mit einem Kugelschreiber, das Klettern an der Außenwand der US-Botschaft in Prag oder die Verfolgungsjagd mit einem Mini Cooper durch die Straßen von Paris.

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Action-Thriller-Marathon-Film Nr. 2: Matt Damon auf der Suche nach Massenvernichtungswaffen

Nicht weniger nervenaufreibend ist Matt Damons Einsatz als Soldat im Irak, der feststellen muss, dass er sich ebenfalls in einem Netz aus Lügen und Verrat wiederfindet. Eigentlich geht es um die Suche nach Massenvernichtungswaffen, doch Protagonist Roy Miller merkt schnell, dass seine Mission nicht so geradlinig ist wie gedacht.

Heute wissen wir, dass es keine Massenvernichtungswaffen im Irak gab. Der idealistische Miller findet das im Lauf des Films aber erst heraus. Green Zone schwankt dabei zwischen actiongeladenem Kriegsfilm und politischem Verschwörungsthriller, in dem es um Themen wie Manipulation, Propaganda und moralische Konflikte geht.

Inszeniert wurde der Film von Paul Greengrass, der auch im Bourne-Kontext interessant ist. Nach Limans Auftakt übernahm er bei den drei Fortsetzungen die Regie. Green Zone fühlt sich mitunter wie eine inoffizielle Auskopplung der Agentenreihe an, die sich ebenfalls als kritischer Kommentar auf die Bush-Ära versteht.

Ob beabsichtigt oder nicht: Durch den heutigen Action-Thriller-Marathon bei Kabel Eins ziehen sich tatsächlich mehrere rote Fäden, die weit über Hauptdarsteller Matt Damon hinausgehen. In beiden Filmen geht es vor allem um Verschleierungen von oberster Ebene und wie schwer es ist, in einem solchen Geflecht die Wahrheit zu finden.