Heute läuft der perfekte Film im TV, um den Stress in eurem Leben zu vergessen

Die wahre Geschichte der Autorin wurde zum Bestseller und anschließend zum Kinohit. Auch heute noch fesselt die Reise um die Welt mit der berührenden Suche nach sich selbst.

Wenn Menschen erfolgreich auf Sinnsuche gehen, kann das zu einem Phänomen werden, das ein Millionenpublikum inspiriert und begeistert. Hape Kerkeling lockte auf den Jakobsweg (Ich bin dann mal weg), Cheryl Strayed auf den Pacific Crest Trail (Der große Trip) und Elizabeth Gilbert zeigte mit Eat, Pray, Love wie man auf einer Weltreise wieder zu sich selbst finden kann.

Heute läuft das Wohlfühlabenteuer mit Hollywoodstar Julia Roberts im Fernsehen. ZDFneo zeigt den Film am 24. Oktober 2026, von 20:15 Uhr bis 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr findet Eat, Pray, Love auch im Stream.

Auf Sinnsuche um die Welt: Eat, Pray, Love zeigt autobiographisches Abenteuer

Elizabeth Gilbert (Julia Roberts) befindet sich in einer Krise. Trotz erfolgreicher Schriftstellerkarriere, Ehemann und Haus will sie aus ihrem Alltag ausbrechen. Nach der Scheidung von Steven (Billy Crudup) gibt die New Yorkerin auch ihrem neuen Freund David (James Franco) den Laufpass, um auf eine einjährige Reise zu gehen und sich endlich selbst kennenzulernen.

In Italien lebt sie La Dolce Vita und schlemmt sich durch die Köstlichkeiten des Landes, bevor es in ein Schweigekloster nach Indien geht, wo sie lernt, ihren Geist in Einklang zu bringen. Obwohl sie nicht nach einer neuen Beziehung sucht, trifft sie auf Bali mit Felipe (Javier Bardem) einen Mann, der ihr Herz wieder höher schlagen lässt.

Julia Roberts weckt in Eat, Pray, Love die Reiselust

Wenn Filme Soulfood sind, dann gehört Eat, Pray, Love definitiv in diese Kategorie. Schon der Bestseller konnte weltweit eine riesige Fangemeinde finden und auch ins Kino strömte das Publikum in Scharen. Der 60 Millionen Dollar teure Film spielte über 206 Millionen ein – ein voller Erfolg.

Die Kritiken fielen zwar nur mittelmäßig aus. Auch die Moviepilot-Community vergibt im Durchschnitt nur 5,6 von 10 Punkten. In den Kommentaren wird vor allem die klischeehafte Sinnsuche bemängelt und eine postkartenidyllische Betrachtung der Reiseländer, ohne die Schattenseiten zu beleuchten.

Dennoch hat der Film eine treue Fangemeinde und bietet beste Unterhaltung, wenn man für 140 Minuten dem Alltag entfliehen möchte. Langeweile kommt in Eat, Pray, Love jedenfalls nicht auf. Roberts ist die ideale Besetzung, die mit ihrem bekannten Charme und einnehmenden Lächeln das Publikum sofort in ihren Bann zieht. Mit atemberaubenden Landschaftsbildern und beeindruckenden Detailaufnahmen werden auch beim Publikum alle Sinne angeregt.

Regie führte Ryan Murphy, den die meisten durch seine Horrorserien wie American Horror Story oder Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer kennen dürften. Eat, Pray, Love war erst sein zweiter Film als Regisseur. Inzwischen hat sich auch Autorin Gilbert deutlich düsteren Themen gewidmet.

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Im September 2026 erschien mit All the Way to the River: Love, Loss, and Liberation ihr neues Memoir, das einige Kontroversen auslöste. Darin beschreibt sie das Zusammenleben mit ihrer totkranken Partnerin und schildert unter anderem einen geplanten Mordversuch. Das zeigt, dass auch der Wohlfühlfilm Eat, Pray, Love nur eine Station in einem bewegten Leben ist.