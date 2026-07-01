Heute läuft der wohl ultimative Kriegsfilm im TV

Selbst nach 47 Jahren bleibt der heutige TV-Tipp einer der eindrucksvollsten Anti-Kriegsfilme, den Filmfans unbedingt gesehen haben sollten. 3sat zeigt die dreistündige Uncut-Fassung.

Nicht nur Der Pate 1 und 2 von Regisseur Francis Ford Coppola zählen zu den bedeutendsten Werken der Filmgeschichte. Auch sein schonungsloser Anti-Kriegsfilm Apocalypse Now findet sich in zahlreichen Listen zu den besten Filmen aller Zeiten wieder.

Am heutigen Freitag, den 3. Juli 2026, um 22:00 Uhr zeigt 3sat den modernen Klassiker ohne Werbeunterbrechung. Die Uncut-Fassung geht bis 00:50 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr findet Apocalypse Now auch im Stream.

Erschreckendes Meisterwerk: Apocalypse Now zeigt Schrecken des Krieges

Im Jahre 1969 befindet sich der Vietnamkrieg auf dem Höhepunkt. Inmitten dieses skrupellosen Chaos erhält Militärpolizist Captain Willard (Martin Sheen) einen waghalsigen Auftrag. Er soll gemeinsam mit einer kleinen Soldatentruppe den abtrünnigen Colonel Kurtz (Marlon Brando) ausfindig machen und liquidieren.

Durch den Krieg wahnsinnig geworden, hat sich Kurtz mit seiner Gefolgschaft ein verstecktes Lager im Nachbarland Kambodscha errichtet. Mit einem Patrouillenboot begibt sich Willard auf einen Höllentrip, der die Absurditäten eines sinnentleerten Krieges offenbart und ihn an seiner Mission zweifeln lässt.

Coppola entwickelte sein ehrgeiziges Projekt auf der Grundlage von Michael Herrs Vietnamkriegs-Reportage An die Hölle verraten und Joseph Conrads Erzählung Herz der Finsternis. Die 1899 erschienene Geschichte erzählt von einem Kapitän, der mit einem Flussdampfer durch Zentralafrika reist und dort Zeuge extremer Brutalität gegenüber der indigenen Bevölkerung wird.

Conrads Geschichte 70 Jahre später spielen zu lassen, funktioniert erschreckend gut und zeigt gleichzeitig, wie sich die Geschichte von Krieg und Unterdrückung wiederholt.



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Katastrophale Dreharbeiten von Apocalypse Now: Aus 16 Wochen wurden 16 Monate

Für Coppola und alle Beteiligten war der Filmdreh selbst eine Odyssee. Die Dreharbeiten waren für 16 Wochen geplant, was Schauspieler Clint Eastwood bereits zu lange war, weshalb er die Rolle von Captain Willard ablehnte. Am Ende dauerten die Dreharbeiten 16 Monate (238 reine Drehtage) und verschlangen auch einen Teil von Coppolas Privatvermögen.

Für die Verzögerung gab es zahlreiche Gründe: Ein Taifun zerstörte einen Großteil des Sets, Martin Sheen erlitt einen Herzinfarkt und fiel wochenlang aus. Außerdem setzten die beschwerlichen Dreharbeiten im philippinischen Dschungel den Darstellern zu, die auch mit Wurmbefall zu kämpfen hatten. Das wochenlange Warten auf brauchbares Wetter sorgte für verstärkten Alkohol- und Drogenkonsum.

Für Unmut sorgte auch der mit dem Drehbuch unzufriedene Marlon Brando, der zudem noch stark zugenommen hatte und nicht mehr in die Rolle passte, weshalb er im Film nur schlecht ausgeleuchtet zu sehen ist. Wie herausfordernd die Arbeit war, zeigt die sehenswerte Dokumentation Reise ins Herz der Finsternis, die auf dem Videomaterial von Coppolas Ehefrau Eleanor basiert, welche die Krise hinter den Kulissen festgehalten hatte.

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Trotz aller Widrigkeiten konnte das Meisterwerk fertiggestellt werden und erschien 1979 im Kino. Vom Film gibt es mittlerweile drei verschiedene Schnittfassungen. Die 2,5 Stunden lange Kinofassung, der 3-stündige Final Cut und die 193-minütige Redux-Fassung.