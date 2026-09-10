Heute läuft die größte Free-TV-Premiere der Woche – aber lasst den Fernseher bloß ausgeschaltet

Der actionreiche Superhelden-Blockbuster floppte an den Kinokassen auf ganzer Linie. Auch die Kritiken zerrissen den Film. Das Studio zog daraus seine Konsequenzen.

Heute läuft eine große Superhelden-Free-TV-Premiere, doch statt MCU-Action gibt es einen SSU-Flop, der trotz großer Namen nicht zünden konnte. Nach Morbius und Madame Web gehört auch Kraven the Hunter zu den Tiefpunkten des Sony Spider-Man Universe. Nach dem Super-Desaster wurde die Reihe in ihrer bisherigen Form eingestampft. Heute könnt ihr den letzten Origin-Film daraus sehen.

ProSieben zeigt Kraven the Hunter am 13. September 2026 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 18. September um 22:10 Uhr. Alternativ findet ihr den Superheldenfilm auch im Stream.

Kraven the Hunter: Ein Antiheld mit tierischen Fähigkeiten

Als Jugendlicher überlebt Sergei Kravinoff einen Löwenangriff und erhält durch ein mysteriöses Serum tierische Fähigkeiten. Jahre später macht er als Kraven (Aaron Taylor-Johnson) Jagd auf skrupellose Verbrecher, die im Auftrag seines Vaters (Russell Crowe) arbeiten. Kraven begibt sich auf einen blutigen Pfad der Vergeltung und macht damit Jagd auf sein eigenes Familienoberhaupt.

Kraven the Hunter gehört eigentlich zu den größten Gegenspielern Spider-Mans. Doch da Tom Hollands Figur Teil des MCU ist, kann Sony aus der Comic-Reihe nur die Geschichten der Antihelden und Schurken verfilmen. Den Start legte 2018 Venom hin, der einige Erfolge feiern konnte und drei Fortsetzungen erhielt. Auch die Animationsreihe Spider-Man: Across the Spider-Verse erfreut sich großer Beliebtheit.

Ganz anders sieht das bei den drei Origin-Filmen Morbius, Madame Web und Kraven the Hunter aus. Sie floppten nicht nur an den Kinokassen, sondern wurden auch von der Kritik verrissen. Sony hat daraus seine Konsequenzen gezogen und plant einen kompletten Neustart mit den Spider-Charakteren.

Kraven the Hunter ist der bislang größte Flop des SSU

An den Kinokassen spielte der 110 Millionen US-Dollar teure Kraven the Hunter nur 60 Millionen Dollar ein, so wenig wie kein anderer Film aus dem SSU (via The Numbers ). Da die Marketingkosten nicht im Budget eingerechnet sind, dürften die Verluste noch größer sein.

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Auf Rotten Tomatoes erhielt der Blockbuster nur 15 Prozent beim Kritiker-Score. Im allgemeinen Konsens werden die einfallslose Geschichte und die schwachen Spezialeffekte kritisiert. Doch es gibt auch mildere Stimmen, wie Kevin Maher von The Times schreibt:

Glaubt nicht dem schlechten Ruf: Diese Comicverfilmung ist ein herrlich albernes Vergnügen.

Ähnlich mag das auch das Publikum sehen, das laut RT immerhin 72 Prozent vergab. Trotz schwächelnder Story würden Action-Fans noch immer auf ihre Kosten kommen. Ob Kraven the Hunter so schlecht ist, wie die Kritiker:innen sagen, oder Superhelden-Fans dennoch ihren Spaß haben, entscheidet ihr am besten selbst. Eine gute Geschichte ist zwar nicht zu erwarten, aber wer den Kopf ausschaltet, könnte dennoch etwas davon haben.