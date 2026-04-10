Heute läuft ein deutscher Ausnahmefilm erstmals im TV: Er kombiniert Thriller und Sci-Fi zu einem einzigen Trip

Heute läuft ein viel zu unbekannter deutscher Thriller im TV, von dessen Sorte es zu wenig gibt. Lasst euch von dem Geheimtipp auf einen berauschenden Trip mitnehmen.

Wer immer noch glaubt, es gibt keine originellen deutschen Filme, sollte einen Blick auf Die Theorie von allem werfen. Arte strahlt den Mix aus Thriller, Film Noir und Science-Fiction am 13. April um 21:50 Uhr als Free-TV-Premiere aus. Alternativ steht das spannende Genre-Experiment mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. So oder so ist der Film von Regisseur Timm Kröger (Zerrumpelt Herz) eine berauschende Erfahrung, die ihr nicht verpassen solltet.

TV-Tipp: Deutsches Film-Highlight Die Theorie von allem entfesselt Multiversum der anderen Art

Im Film spielt Jan Bülow (Lindenberg! Mach dein Ding) den jungen Wissenschaftler Johannes, der mit seinem Mentor (Hanns Zischler) im Jahr 1962 an einem Physik-Kongress in der Schweiz teilnimmt. Da sich die Ankunft eines iranischen Redners über eine weltverändernde Theorie verzögert, lernt Johannes die Klavierspielerin Karin (Olivia Ross) kennen. Plötzlich tauchen rätselhafte Wolkenformen am Himmel auf, die von einem unerklärlichen Ton begleitet werden. Als ein Physiker stirbt und Karin verschwindet, stürzt Johannes endgültig in ein surreales Delirium.

Die Theorie von allem ist eine besondere Filmerfahrung

Mit den edlen Schwarz-Weiß-Bildern von Kameramann Roland Stuprich wirkt Die Theorie von allem zunächst wie ein klassischer Hitchcock-Film. Wie in den Großwerken des Meisters scheint auch hier ein Protagonist zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein und in immer größere Bedrängnis zu geraten.

Nach dem behutsamen Auftakt irittiert Krögers Film aber immer mehr durch Details und Sequenzen, die an David Lynch-Surrealismus oder Christopher Nolan-Spielereien erinnern. Irgendwann nimmt Die Theorie von allem mit seinem eigenwilligen Konzept von Multiversen dann psychedelisch-triphafte Ausmaße an, die man in einem so "kleinen" deutschen Film vorher sicher nicht erwartet hätte.

Krögers mutiges Experiment aus verschiedenen Genres und Erzählschichten ist einer dieser Filme, über die gar nicht zu viel verraten werden sollte, während sie sich auch mit Vorwissen über die Handlung kaum greifen lassen und vielmehr zu einem sinnlich-mysteriösen Erleben verlocken. An dieser Stelle sollte jeder neugierige Filmfan die Einladung annehmen.