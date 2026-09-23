Heute läuft ein extrem spannender Horror-Thriller im TV: Erst zum Schluss lüftet er das schreckliche Geheimnis

Dieser Home Invasion-Horrorfilm setzt auf eine Prämisse, die bis zum Ende richtig spannend bleibt. Dranbleiben lohnt sich also heute im TV.

Stellt euch vor, ihr macht gemütlich Urlaub mit der Familie und dann tauchen in eurem Feriendomizil auf einmal vier fremde Menschen auf. Die behaupten zu allem Übel auch noch, die Welt würde untergehen – wenn ihr nicht etwas dagegen tut. Aber was sie wollen, ist wirklich zu viel verlangt. Oder doch nicht? Knock at the Cabin spannt euch richtig auf die Folter.

Ihr könnt euch heute Abend, am Freitag, dem 25. September selbst ein Bild davon machen. Los geht es ab 22:05 Uhr bei ProSieben und der spannende Horror-Thriller dauert bis um 0:05 Uhr. Eine Wiederholung kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag, ansonsten könnt ihr den M. Night Shyamalan-Film aber auch hier online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Horror-Thriller Knock at the Cabin

Andrew (Jonathan Groff), Eric (Ben Aldridge) und ihre kleine Tochter Wen (Kristen Cui) fahren zum Urlaub machen in eine abgelegene Waldhütte. Das kann ja eigentlich nur schiefgehen. Allerdings bekommt es die Familie nicht mit Backwood-Slashern, Dämonen oder Ähnlichem zu tun, sondern mit vier Fremden, die an die Tür klopfen und ein sehr ungewöhnliches Anliegen haben.

Sie behaupten, dass die Apokalypse vor der Tür stünde und nur dadurch abgewendet werden könne, dass eine Person der Familie ein anderes Familienmitglied opfert. Selbstmord würde nicht zählen und wenn der Mord nicht bis zu einer bestimmten Frist geschieht, geht wortwörtlich die Welt unter. Das sorgt natürlich für blanken Horror unter sämtlichen Beteiligten.

Knock at the Cabin ist saumäßig spannend, und zwar bis zum bitteren Ende

Beim Schauen dieses wirklich harten Horror-Thrillers drängen sich gleich mehrere Fragen auf: In erster Linie natürlich die, was wir selbst in so einer Situation tun würden. Was maßgeblich von der Antwort auf die zweite große Frage abhängen dürfte: Stimmt das wirklich, was die vier Boten der Apokalypse da von sich geben? Oder haben wir es nur mit psychisch kranken Gewalttäter:innen zu tun?

Das Perfide und gleichzeitig natürlich so Gute an Knock at the Cabin ist, dass wir wirklich bis ganz zum Schluss warten müssen, um eine Antwort auf die zweite Frage zu bekommen. Die nagende Ungewissheit sorgt dann natürlich auch dafür, dass es schier unmöglich ist, sich für irgendetwas zu entscheiden. Das Einzige, was uns übrig bleibt, ist bis zum Ende mit den Figuren mitzuleiden und zu hoffen, dass das alles irgendwie noch gut ausgehen kann.