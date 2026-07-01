Heute läuft ein extrem unterhaltsamer Abenteuerfilm für Indiana Jones-Fans im TV

Wer auf Abenteuer im Stil der Indiana Jones-Filme steht, kann sich heute Abend getrost auf diese Alternative verlassen. Sie bietet 124 Minuten Unterhaltung pur.

Eine weltumspannende Schnitzeljagd quer durch die US-amerikanische Vergangenheit, gepaart mit Ahnenforschung und einem gut aufgelegten Nicolas Cage in der Hauptrolle: Die Rede ist natürlich von Das Vermächtnis des geheimen Buches aka National Treasure 2. Wer von Indiana Jones und Co. nicht genug kriegen kann, ist hier genau richtig.

Die wilde Hatz rund um den Erdball beginnt am heutigen Sonntag, den 5. Juli, und zwar ab 20:15 Uhr bei RTL. Der Film dauert bis 22:35 Uhr und wird in derselben Nacht um 00:05 Uhr nochmal wiederholt. Ansonsten lässt er sich bei diesen Anbietern online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Abenteuer-Blockbuster Das Vermächtnis des geheimen Buches

Die Geschichte knüpft mehr oder weniger direkt an die Ereignisse aus dem Erstling Das Vermächtnis der Tempelritter an. Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) und Abigail Chase (Diane Kruger) sind jetzt ein Paar und könnten ihr Leben genießen, wenn da nicht die Seite eines Tagesbuchs von John Wiles Booth aufgetaucht wäre – dem Mörder des US-Präsidenten Abraham Lincoln. Wie es aussieht, waren die Vorfahren von Benjamin sogar in das Attentat verwickelt.

Was folgt, funktioniert genau so, wie es auch schon im Vorgänger der Fall war: Auf der ganzen Welt gilt es, Hinweisen zu folgen, die Vergangenheit aufzudröseln und einen uralten, legendären Schatz zu finden. Dabei hilft die ganze Familie, dummerweise stellt sich ihnen aber auch ein fieser Antiquitätenhändler (Ed Harris) in den Weg und das FBI mischt letztlich auch noch mit.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende TV-Tipps von uns.

Darum macht Das Vermächtnis des geheimen Buches so viel Spaß

Wenn ihr Das Vermächtnis der Tempelritter mochtet, werdet ihr mit dessen Nachfolger höchstwahrscheinlich auch viel Vergnügen haben. Hier fällt alles eine Nummer größer aus, Nicolas Cage holt immer noch alles aus seinem Indiana Jones-Verschnitt heraus und auch der Rest der Zutaten stimmt einfach und macht großen Spaß.

Allzu tiefgründige Dialoge oder besonders epische Bilder solltet ihr hier zwar nicht erwarten. Was ihr dafür aber bekommt, ist spannende Unterhaltung mit jeder Menge Action sowie Humor und einem sehr spielfreudigen, gut aufgelegten Cast voller Hochkaräter.

Falls ihr wie so viele andere immer noch auf eine Fortsetzung hofft, müssen wir euch leider enttäuschen. Schon vor zwei Jahren wurde dem Kult-Franchise eine Absage erteilt. Die Abenteuerreihe wird wohl niemals weitergehen und sogar die Serien-Fortsetzung ist gescheitert.

Hauptdarsteller Nicolas Cage ist hingegen alles andere als untätig und neben diversen Filmen war er in letzter Zeit vor allem in der großen Amazon-Serie Spider-Noir zu sehen. Bisher wurde noch keine zweite Staffel angekündigt, die Chancen darauf dürften aber nicht schlecht stehen.