Heute läuft ein Film im TV, wie ihr ihn in eurem Leben wirklich noch nie gesehen habt

Eines der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte wird in dem heutigen Film-Tipp auf außergewöhnliche Art erzählt und zeigt eindringlich die Banalität des Bösen.

Die Worte Holocaust und Idylle sind unvereinbar, doch der 2024 erschienene Film The Zone of Interest schafft genau hier einen Zusammenhang, der unter die Haut geht. Denn zwischen Familienglück und Blumenbeeten sind die Massenermordungen hörbar, aber niemals sichtbar. Damit erschafft der Film eine außergewöhnliche Erzählweise und überlässt es den Zuschauenden selbst, sich die Grausamkeiten vorzustellen.

ZDF zeigt den Film am 9. November 2026 um 22:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr könnt The Zone of Interest auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern sehen.

The Zone of Interest zeigt Familienleben eines KZ-Kommandanten

1943 kann es Rudolf Höß (Christian Friedel) und Ehefrau Hedwig (Sandra Hüller) gar nicht besser gehen. Mit ihren fünf Kindern leben sie in einem schönen Haus mit Garten und Swimmingpool. Die gute Lage lockt die Familie auch mit Ausflügen in die Natur. Völlig unbeeindruckt sind sie von dem Konzentrationslager Auschwitz, welches Rudolf befehligt und direkt an ihr trautes Heim grenzt.

Die Familie stört sich nicht an den hörbaren Schüssen und Schreien, im Gegenteil, sie sind zu einem nicht mehr wahrnehmbaren Hintergrundgeräusch geworden. Doch dann wird Rudolf nach Oranienburg versetzt und Hedwigs traumhaftes Leben gerät in Gefahr.

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Der Ton ist der eigentliche Star in The Zone of Interest

The Zone of Interest nimmt zwar die Perspektive der Täter ein, weniger grausam macht es die Geschichte dadurch nicht, denn die Banalität des Bösen schlägt hier direkt in die Magengrube. Das empfindet auch Steven Spielberg so, der mit Schindlers Liste ebenfalls einen mit Preisen ausgezeichneten Holocaust-Film schuf.



Mit fünf Oscar-Nominierungen erhielt The Zone of Interest des britischen Regisseurs Jonathan Glazer ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Ausgezeichnet wurde er in den Kategorien Bester internationaler Film und Bester Ton. Letzter ist zentraler Bestandteil des Films, denn die Massenvernichtung von Menschen wird nie gezeigt, aber hörbar gemacht.

Zwischen Kaffeekränzchen und der Bewunderung der Rosensträuche knallen die Gewehre. Im Film erzeugt die Tonspur eine eigene audiovisuelle Sprache, die konträr zu den gezeigten Bildern wirkt. Wie erschütternd das ist, beschreibt auch Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke im ausführlichen Film-Check.

Zwei Jahre lang arbeitete Sounddesigner Johnnie Burn an den Tönen und stellte umfangreiche Recherchen an, um einen möglichst realistischen Klang abbilden zu können (via Screen Daily ). Dadurch gelingt es, ohne explizite Bilder die Tötungsmaschinerie der Vernichtungslager zu verdeutlichen. Burn sagte:

Es musste industriell klingen, um das, was dort geschehen ist, möglichst authentisch und respektvoll wiederzugeben.

Genau diese kalten, mechanischen Geräusche, wie das Summen der elektrischen Zäune oder die regelmäßig eintreffenden Lastwagen und Züge, machen die systematischen Massenermordungen spürbar. Wie ein routinierter Arbeitsprozess laufen sie im Hintergrund, während visuell der normale Familienalltag gezeigt wird.

Um auch diesen so realistisch wie möglich darzustellen, ließ Glazer zehn Kameras im Haus anbringen, die gleichzeitig liefen, so dass die Schauspieler:innen im ganzen Haus frei spielen und improvisieren konnten.

Burns Tonspur wurde erst später auf den Film gelegt, da Glazer vermeiden wollte, dass die Darstellerin:innen auf das Gehörte reagierten. The Zone of Interest ist ein eindrücklicher, langsam erzählter Film, auf den man sich einlassen muss und der einen dann mit seiner ganzen Wucht trifft.