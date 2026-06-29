Heute läuft ein peinlicher Blockbuster-Flop im TV: Es gibt wirklich keinen Grund mehr, ihn noch zu schauen

Wer unbedingt will, kann sich heute Abend diesen Sci-Fi-Fehlgriff ansehen. Oder aber zu den drei neueren, besseren Filmen greifen.

Nach dem legendären Erstling Predator gelang es der Reihe eine gefühlte Ewigkeit nicht, an einstige Erfolge anzuknüpfen. Was nicht daran lag, dass es nicht versucht wurde. Aber spätestens nach dem wirklich grottigen Predator – Upgrade von Shane Black hat wohl niemand mehr damit gerechnet, dass das Sci-Fi-Franchise wieder Aufwind bekommt.

Ihr könnt euch Predator - Upgrade heute Abend ab 20:15 Uhr bei ProSieben ansehen oder auf die Wiederholung in der Nacht von Freitag auf Samstag warten, die ist immerhin ungekürzt. Das Machwerk lässt sich auch bei diesen Anbietern streamen. So richtig dazu raten würden wir allerdings nicht.

Heute im TV: Darum geht's im gefloppten Sci-Fi-Blockbuster Predator – Upgrade

Die Story ist eigentlich sogar halbwegs originell, wenn auch einigermaßen abstrus. Die berüchtigten intergalaktischen Jäger der Reihe sind in der Handlung nämlich immer stärker geworden, indem sie sich fremde DNA einverleibt haben. Stoßen sie auf eine Spezies, die bestimmte Vorzüge hat, wird sie gewissermaßen assimiliert. Was zu recht beeindruckenden Auswüchsen führt.

Das bedeutet aber leider nur, dass wir es hier mit einem noch etwas größeren und noch etwas stärkeren Predator zu tun bekommen, der unter anderem auch rigoros gegen schwächere Exemplare seiner eigenen Spezies vorgeht. Eine Gruppe ehemaliger Soldaten versucht, sich ihm entgegenzustellen – und wird der Reihe nach dezimiert.

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Predator – Upgrade war ein Flop, aber zum Glück gibt es Badlands, Prey und Killer of Killers

Predator – Upgrade war nicht nur ein Flop an den Kinokassen und hatte einen waschechten Skandal zu bieten, sondern fiel auch bei vielen Fans und Kritiker:innen durch. Aber keine Sorge, der Sci-Fi-Reihe geht es trotzdem blendend. Was nicht an diesem Film hier liegt, sondern an den drei Werken, die danach veröffentlicht wurden.

Da wäre zum einen natürlich Prey, der die bewährte Prämisse sehr erfolgreich in eine ganz andere Epoche verfrachtet. Und der episodische Killer of Killers mit derselben, genialen Idee. Der Animationsfilm präsentiert eine Wikingerin, einen Samurai und einen Kampfpiloten, die es jeweils schaffen, einen Predator zu erlegen – mit handfesten Konsequenzen.

Zum anderen ist da aber natürlich auch noch der wirklich extrem unterhaltsame Predator: Badlands, der den Spieß endlich einmal umdreht. Darin erleben wir ein Mitglied der Jäger-Spezies als Protagonisten und als fühlendes Wesen, das sich in einer Art epischem Buddy-Movie sogar mit einem Roboter und einem anderen Alien anfreundet und ein waschechtes Abenteuer erlebt.