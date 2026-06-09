Heute läuft ein Thriller für die Ewigkeit im TV

Mit Spannung und einer packenden Story wurde der heutige TV-Tipp zum modernen Klassiker. In den 90ern fesselte er ein breites Publikum und ist auch heute noch absolut sehenswert.

Nach Star Wars und Indiana Jones galt Harrison Ford als Zugpferd, um das Publikum ins Kino zu locken. Das gelang auch beim Action-Thriller Auf der Flucht. Mit Einnahmen von 354 Millionen US-Dollar wurde er nach Jurassic Park und Mrs. Doubtfire zum erfolgreichsten Kinofilm des Jahres 1993 (via Inside Kino ). Heute läuft Auf der Flucht im TV.

Den spannenden Thriller zeigt Vox am heutigen Samstag, den 13. Juni 2026 um 23:00 Uhr. Die Wiederholung läuft dann auf Nitro am 24. Juni 2026 um 20:15 Uhr. Alternativ findet ihr Auf der Flucht auch im Stream.

Harris Ford im siebenfach nominierten Action-Thriller Auf der Flucht

Ford spielt den renommierten Chirurgen Dr. Richard Kimble, der zu Unrecht am Mord seiner Ehefrau Helen (Sela Ward) verurteilt wird. Der lebenslangen Haft kann er entgehen, als der Gefängnistransport verunglückt. Richard flieht und versucht, den wahren Mörder seiner Frau zu finden, um seine Unschuld zu beweisen.

Dabei stößt er auf ein Komplott der Pharmaindustrie, in dem auch engstehende Menschen verwickelt sind. Für Richard drängt die Zeit, denn der engagierte US-Marshal Samuel Gerard (Tommy Lee Jones) ist entschlossen, den Arzt hinter Gitter zu bringen.

Neues Remake für modernen Klassiker Auf der Flucht?

Bereits in den 60er Jahren konnte man die Geschichte von Auf der Flucht im Fernsehen als gleichnamige Serie sehen. Fürs Kino inszenierte Andrew Davis das Remake. Der Regisseur drehte ebenfalls Action-Thriller wie Running Man, Alarmstufe: Rot und Jede Sekunde zählt und zeigte auch bei Auf der Flucht, wie gut er sein Handwerk versteht.

Der moderne Klassiker überzeugt nicht nur mit unglaublich teuren Stunts und Spannung, sondern liefert auch die nötige Emotionalität mit nahbaren Figuren. Damit spricht Auf der Flucht ein breites Publikum an und dürfte auch Menschen erreichen, die kein Fan des Genres sind.

Die Kritiken feierten den Film ebenfalls. Für einen Actionfilm sehr ungewöhnlich, bekam Auf der Flucht sieben Oscar-Nominierungen. Am Ende konnte Tommy Lee Jones den Preis als bester Nebendarsteller mit nach Hause nehmen. Mit dem Nachfolger Auf der Jagd durfte er dann wieder in seine Rolle als US-Marshal schlüpfen und diesmal die Hauptfigur spielen.

Bei dem einen Remake blieb es aber nicht. 2020 wurde der Stoff wieder in ein Serienformat adaptiert, in dem Kiefer Sutherland einen angeblichen Bombenleger jagt. Bereits 2015 kündigte Warner Bros. eine weitere Neuauflage Remake an. 2019 wurde laut The Hollywood Reporter mit Albert Hughes der Regisseur gefunden. Doch seitdem ist es still um das Projekt geworden.

Im März 2026 machte zwar das Gerücht die Runde, Zendaya sei für die Hauptrolle angefragt worden (via Comic Book Movie ), doch da die Schauspielerin bereits eine längere Pause angekündigt hatte, sind die Spekulationen mit Vorsicht zu genießen. Aktuell gibt es keine offiziellen Statements zum Stand des Remakes.

Nötig ist das ohnehin nicht. Auf der Flucht ein zeitloser Klassiker, der auch 33 Jahre später nichts von seiner Spannung und dem Reiz verloren hat.