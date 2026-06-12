Heute läuft ein unglaublich guter Western im TV: Viele wissen gar nicht, dass er zu einer perfekten Trilogie gehört

Inmitten einer Revolution finden zwei unterschiedliche Western-Helden zusammen, womit das Chaos erst beginnt. Der heutige TV-Tipp ist ein gefeierter Italowestern, der 2,5 Stunden lang fesselt.

Mit seinem Italo-Western Spiel mir das Lied vom Tod erschuf Regisseur Sergio Leone einen echten Klassiker. Dem steht aber auch der zweite Teil Todesmelodie in kaum etwas nach. Zusammen mit Es war einmal in Amerika bilden sie eine Trilogie, obwohl sie inhaltlich nicht aufeinander aufbauen. Daher könnt ihr auch ohne den ersten Film gesehen zu haben einschalten, wenn Todesmelodie heute im TV läuft.

Am Montag, den 15. Juni 2026, zeigt Arte den Western um 21:50 Uhr. Dort läuft er ohne Werbeunterbrechung bis 00:20 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt den Film auch bei Amazon im MGM+-Channel streamen.

Todesmelodie im TV: Davon handelt der gefeierte Western

1913, inmitten der mexikanischen Revolution, trifft der mexikanische Bandit Juan Miranda (Rod Steiger) auf den irischen Terroristen John Mallory (James Coburn). Der Revolutionär überredet Mallory dazu, den Tresor einer Bank zu sprengen. Doch statt Geld finden sie dort politische Gefangene. Plötzlich wird Miranda zum Helden der Revolution und damit auch zur Zielscheibe des brutalen Militärs.

Für Todesmelodie bietet die mexikanische Revolution einen interessanten Hintergrund, um den actionreichen Western in Szene zu setzen. Vor allem geht es aber auch um die Freundschaft zweier sehr unterschiedlicher Männer. Leone wurde für seine Regiearbeit mit dem Premio David di Donatello ausgezeichnet, dem wichtigsten Filmpreis Italiens.

Todesmelodie ist Teil einer epischen Western-Trilogie

Die drei Filme haben als Amerika-Trilogie des Regisseurs zwar keine inhaltlichen Zusammenhänge, dafür verbinden sie ähnliche Motive. Leone geht hier auf Themen der Freundschaft, des Verrats und der Rache ein. Todesmelodie und Es war einmal in Amerika drehen sich zudem noch um Vergebung. In den beiden letzten Teilen werden auch politische Fragen besprochen wie Revolution, Klassenkampf, Arbeiterbewegung und politische Korruption.

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Mit der Laufzeit von 150 Minuten werden Fans jede Menge Spannung geboten. Mit einer Wertung von 7,2 von 10 Punkten landet Todesmelodie bei uns auf Platz 3 der besten Filme von Sergio Leone und auf Platz 9 der besten Italowestern.

Auf Rotten Tomatoes zeigen sich Fans ebenfalls begeistert. Über 10.000 Zuschauende haben den Film mit 83 Prozent bewertet. Im allgemeinen Konsens der Kritiker:innen heißt es:

Todesmelodie ist ein frecher, mitreißender Spaghetti-Western, bei dem die Chemie zwischen James Coburn und Rod Steiger förmlich die Leinwand zum Glühen bringt und Sergio Leones virtuoser Stil in voller Pracht zur Geltung kommt.