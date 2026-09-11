Heute nicht verpassen: Dieser vergessene Film mit zwei Oscar-Preisträgern ist die TV-Entdeckung der Woche

Mit viel Zartheit zeigt der heutige Film-Tipp die Irrungen in der Suche nach der Liebe und, dass wir in der Wahl des Partners immer auch unseren eigenen Illusionen entgegenblicken.

Oscarpreisträger Joaquin Phoenix spielt seine Figuren mit großer Intensität und Zerbrechlichkeit, egal ob als Superschurke in Joker oder als Weltmusiker Johnny Cash in Walk the Line. Auch in dem zarten Liebesdrama Two Lovers von 2008 brilliert Phoenix mit der komplizierten Suche nach dem persönlichen Glück.

Arte strahlt den Film-Tipp am heutigen Mittwoch, den 16. September 2026 um 20:15 Uhr aus. Die Wiederholung läuft am 21. September um 14:00 Uhr. Alternativ findet ihr Two Lovers auch im Stream.

Berührendes Drama mit Tiefe: Two Lovers heute im TV

Nach einer unglücklichen Beziehung fühlt sich der Fotograf Leonard Kraditor (Phoenix) ausgebrannt und depressiv. Sein Leben entgleitet ihm und er muss zurück zu seinen Eltern ziehen und im Familienbetrieb arbeiten. In der Hoffnung, ihrem Sohn wieder Halt zu geben, wollen sie ihn mit der Tochter eines befreundeten Paares verkuppeln.

Leonard findet durchaus Gefallen an Sandra (Vinessa Shaw), doch dann zieht die lebenslustige Michelle (Gwyneth Paltrow) ins Nachbarhaus ein und Leonard gerät zwischen die Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Joaquin Phoenix und Gwyneth Paltrow brillieren in Two Lovers

Two Lovers ist nach The Yards - Im Hinterhof der Macht (2000) und Helden der Nacht - We Own the Night (2007) die dritte Zusammenarbeit zwischen Phoenix und Regisseur James Gray. 2013 folgte mit The Immigrant ein weiterer Langspielfilm.

Auch wenn Two Lovers ein vergessener Film ist, dürften sich wohl viele an die Promotion erinnern. Denn während Pheonix mit fragwürdigen Auftritten bei Late-Night-Shows für Aufsehen sorgte, verkündete er, dass Two Lovers sein letzter Film sein würde. Fortan wolle er sich seiner Rap-Karriere widmen. Über Monate spielte er den Medien etwas vor, es folgten skurrile Auftritte und die gelungene Mockumentary I'm Still Here.

Two Lovers hingegen schien in dem Medienrummel unterzugehen. Der Film spielte weltweit nur rund 16 Millionen US-Dollar ein (via Mojo Box Office ). Ein Grund mehr, sich die vergessene Filmperle anzusehen, denn die Kritiken besprachen den ruhigen Film überwiegend positiv.

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Das sagte die Kritik zu Two Lovers

Auf Rotten Tomatoes hält Two Lovers eine Bewertung von 82 Prozent, wo der Film als "komplexes, faszinierendes, facettenreich gespieltes Liebesdrama" bezeichnet wird. Mitchell Beaupre von Paste Magazine schrieb in seiner Kritik 2024:

Kein Film hat besser eingefangen, wie wir andere Menschen in Beziehungen idealisieren, als Two Lovers.

Trotz großer Ernsthaftigkeit gäbe es aber auch Momente, in denen Pheonix seiner Figur Leichtigkeit verleihen und eine echte Unbeschwertheit zeigen würde. Gray, der die Rolle mit seinem langjährigen Weggefährten im Hinterkopf geschrieben habe, gäbe ihm dadurch die Gelegenheit "eine Facette von sich zu zeigen, die die Welt bisher nur selten zu sehen bekommen hat."

Auch Patrow war bereits im Schreibprozess für die Rolle angedacht, die laut Gray bisher viel zu unterfordert gewesen sei.

Wie sie Michelles tragisches und unbeholfenes Sich-durchs-Leben-Kämpfen einfängt, ist ein deutlicher Beweis dafür und macht ihre Darstellung ohne Weiteres zur besten Leistung ihrer Karriere.

Auch unsere Moviepilot-Community hat den Film überwiegend positiv bewertet. Im Durchschnitt vergaben 770 User:innen 6,7 von 10 Punkten.