Heute startet Amazons größter Weihnachtsfilm des Jahres und korrigiert einen Fehltritt vieler Vorgänger

Amazons neue Weihnachtskomödie Oh. What. Fun. strahlt nicht nur vor Stars, sondern überspringt auch gekonnt einen Stolperstrick ähnlicher Festtagsunterhaltung.

Der Dezember ist da und das bedeutet, die Streaming-Dienste veröffentlichen jede Woche neue Weihnachtsfilme, um uns die Adventszeit zu versüßen. Amazons neuster Streich heißt Oh. What. Fun. (übersetzt etwa: "Was. Für. Ein. Spaß.") und entfesselt Feiertagschaos, das an viele Klassiker erinnert, dabei aber neue Wege beschreitet.

Oh. What. Fun. – Amazon zitiert amüsiert andere Weihnachtsklassiker

Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) freut sich, dass sie und ihr Mann Nick (Denis Leary) zu Weihnachten ihre drei erwachsenen Kinder bei sich begrüßen dürfen: Die älteste Tochter Channing (Felicity Jones) mit ihrer Familie, die mittlere Tochter Taylor (Chloë Grace Moretz) samt neuer Freundin sowie den frisch verlassenen jüngsten Sohn, Sammy (Dominic Sessa).

Wertschätzung für ihre mühevollen Vorbereitungen zum Fest erhält die leidgeprüfte Mutter allerdings keine. Nicht mal ihren einzigen Wunsch – als "beste Mom" für die TV-Show von Zazzy Tims (Eva Longoria) eingereicht zu werden – erfüllt der Nachwuchs ihr. Da reicht es Claire und sie lässt die Familie zu Hause zurück, um ihr Weihnachtsglück selbst in die Hand zu nehmen.

Sei es der nachbarliche Kampf um die beste Weihnachtsbeleuchtung des Viertels, der an Schöne Bescherung erinnert, oder der Moment, wo Claires Familie sie beim Theaterbesuch in bester Kevin - Allein zu Haus-Manier daheim vergisst: Oh. What. Fun. bedient sich fleißig aus der Keksdose anderer Weihnachtsfilmklassiker. Wer sich in der Unterhaltungslandschaft US-amerikanischer Festtagskomödien auskennt, findet an jeder Ecke eine Referenzen zum Schmunzeln. Aber die Witze funktionieren natürlich auch ohne das geballte Weihnachtsfilmwissen voriger Generationen.

Dominic Sessa (der gerade erst in Now You See Me 3 glänzte) ist nach seinem Durchbuch in The Holdovers sowieso ein Weihnachtsfilmaushängeschild für sich. Aber auch der Rest der Star-gespickten Besetzung stürzt sich spielfreudig ins Chaos – allen voran natürlich Michelle Pfeiffer, die mit zunehmend wirrer Frisur alle Zurückhaltung fahren lässt. Da kann der Wille, die perfekte Nachbarin Jeanne Wang-Wasserman (Joan Chen) mit einer Kerze mit vier Dochten zu überbieten, schon mal zur wichtigsten Mission überhaupt mutieren. Jason Schwartzman, als von allen gemiedener Schwanger, ist auch abseits von Wes Andersons Filmen immer einen skurrilen Charakter wert.

Viel Herz und Fremdscham gehören zum Filmrezept von Oh. What. Fun., bei dem man eine Verträglichkeit für sehr US-amerikanische Festtagsunterhaltung mitbringen sollte. Andernfalls könnten die überzogene Handlung und die (anfangs) wenig einnehmenden Figuren so manche Weihnachtsfilmdiabetiker:innen überstrapazieren. Doch insbesondere ein Merkmal wird dann doch zum ehrbaren Aushängeschild von Oh. What. Fun.

Oh. What. Fun. korrigiert bei Amazon Prime einen Weihnachtsfilm-Fauxpas

Was haben die Weihnachtshelden Chevy Chase aus Schöne Bescherung, Macaulay Culkin aus Kevin - Allein zu Haus, Will Ferrell aus Buddy - Der Weihnachtself oder Steve Martin aus Lifesavers - Die Lebensretter gemeinsam? Richtig: Es sind alles Männer auf ihrer Weihnachtsodyssee. Wer abseits der kitschigen, winterlichen Hallmark-Romanzen und weihnachtlicher Netflix-B-Ware mit unbekanntem Cast aus dem Stegreif einen bleibenden Weihnachtsklassiker mit weiblicher Hauptrolle nennen soll, kommt mit Sicherheit erstmal ins Rudern.

Amazons Oh. What. Fun. legt hier schon früh in einem Meta-Moment den Finger in die Filmwunde und zeigt dieses Manko auf – um den "Fehler" fehlender Weihnachtsheldinnen anschließend zu revidieren, indem Michelle Pfeiffer zur wichtigsten Figur erklärt wird. Wie in jeder Komödie steckt dabei auch hier ein Körnchen (oder sogar ein ganzer Braten) Wahrheit. Denn mal ehrlich: Bekommen die vielen Hausfrauen und Mütter, die im Hintergrund Jahr für Jahr das Familienfest ermöglichen, wirklich die Wertschätzung, die sie verdienen? In Filmen ganz bestimmt nicht.

Doch das will Michael Showalter (The Big Sick) jetzt in seinem neuen Amazon-Film ändern. Den Bechdel-Test mit mehreren namhaften Frauenfiguren, die sich nicht nur über Männer unterhalten, besteht Oh. What. Fun. allemal. Und wenn die starbesetzte Produktion es schafft, dass dieses Jahr ein Kind mehr der Mama unterm Baum einmal bewusst "Danke" sagt, dann hat die Komödie schon viel erreicht.

