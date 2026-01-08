Heute startet bei Netflix eure nächste Thriller-Obsession nach Suche mich nicht: 6 Folgen mit unzähligen Wendungen

Nur eine Woche nach der neuen Harlan Coben-Serie gibt es schon Nachschub bei Netflix für Fans von schnellen und wendungsreichen Thriller-Miniserien.

Mit Suche mich nicht startete am 1. Januar 2026 die bereits elfte Harlan Coben-Verfilmung bei Netflix. Die Adaption des Thriller-Schriftstellers hat erneut ein großes Publikum abgeholt und der Streaming-Dienst bringt heute mit His & Hers den perfekten Nachschub.

His & Hers ist die perfekte Serie für alle, die Netflix-Thriller wie Suche mich nicht mögen

Wer schnelle Thriller-Miniserien mit 1000 Twists liebt, wird bei Netflix regelmäßig bedient. Während bei der Harlan Coben-Verfilmung Suche mich nicht die Tochter wegläuft, kommt sie in der Alice Feeney-Adaption His & Hers nach einem Jahr zurück in ihre Heimatstadt. Und wie zuletzt bei Suche mich nicht ist auch hier nichts wie es scheint und die Wahrheit lange im Unklaren.

Gespielt wird die Journalistin Anna, die nach dem Verlust ihres Babys ein Jahr später wieder in die Heimat kommt, von Thor-Star Tessa Thompson. Ihr alter Job als Nachrichtensprecherin ist weg, ihre Mutter ist krank und ihr zurückgelassener Ehemann nicht gut auf sie zu sprechen. Anna beschließt, sich als Reporterin in eine Mordermittlung zu stürzen.

Leitender Detective bei dem Mordfall ist der ebenfalls undurchschaubare Jack, der von The Punisher-Hauptdarsteller Jon Bernthal verkörpert wird. Er legt genauso fragwürdige Ermittlungsmethoden an den Tag wie Anna – und ist so ganz nebenbei ihr entfremdeter Ehemann. Nach und nach werden Motive aufgedeckt, die beide mit dem Opfer in Verbindung bringen und das große Rätselraten für das Publikum beginnt. Wer hat die Tote im Wald umgebracht? Wessen Story stimmt wirklich – seine oder ihre?

His & Hers ist der perfekte Thriller-Wochenend-Binge

Mit sechs Episoden, die jeweils ca. 45 Minuten dauern, kommt His & Hers als Miniserie äußerst bekömmlich daher. Damit ist sie noch schneller weggebingt, als die acht Folgen von Suche mich nicht. Ganz in der Tradition von Netflix wurde auch diese Serie komplett am Stück veröffentlicht. Ihr könnt sie an einem ruhigen Wochenendnachmittag schauen, wenn draußen die Schneewehen toben.

Wer statt His & Hers lieber bei Harlan Coben-Verfilmungen bleiben will, für den gibt es schon bald Nachschub. Nur für dein Leben wird die zwölfte Adaption seiner Bücher bei Netflix sein.

In unserem Podcast gibt es noch mehr Streaming-Tipps für den Januar

Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen euch meine Kolleg:innen Max Wieseler und Esther Stroh in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.

