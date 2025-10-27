Heute startet bereits die 3. Serie eines Fantasy-Universums, das kaum jemand kennt

Vampire, Hexen und eine Geheimorganisation gehören zu einem großen Fantasy-Universum mit gefeierter Vorlage. Die dritte Serie dazu läuft heute in Deutschland an.

Die 2021 verstorbene Autorin Anne Rice hinterließ uns unter anderem ihre umfassenden Vampire Chronicles. AMC adaptiert diese Romane seit einiger Zeit als Serie namens Interview with the Vampire und verfilmte auch schon ihre verwandte Hexensaga Mayfair Witches. Nun startet bereits die dritte Serie aus dem sogenannten Immortal Universe, allerdings ohne auf einer konkreten Buchreihe zu basieren.

Vielmehr geht es in Talamasca: The Secret Order um die in den Schatten arbeitende Geheimorganisation aus Rice' Büchern, die Vampire, Hexen und weitere übernatürliche Wesen im Blick behalten soll. Der hiesige Serienstart erfolgt am 27. Oktober 2025 bei MagentaTV+.

Fantasy-Neustart Talamasca: Darum geht es in der Serie über die Geheimorganisation

Zu Beginn der Talamasca-Serie wird der brillante Student Guy Anatole (Nicholas Denton) aus New York von einer mysteriösen Frau namens Helen (Elizabeth McGovern) kontaktiert. Sie offenbart ihm nicht nur, dass Wesen wie Vampire und Hexen real sind, sondern dass ihr Geheimorden schon lange ein Auge auf ihn geworfen hat. Mit seiner besonderen Auffassungsgabe soll er die Talamasca als neues Mitglied unterstützen, nachdem die Londoner Zweigstelle kompromittiert wurde. Aber kann Guy der Organisation wirklich vertrauen, oder nutzt sie ihn und seine Talente nur aus?

Weitere Rollen haben unter anderem William Fichtner als Vampir Jasper von der Talamasca in London, Maisie Richardson-Sellers als amerikanischer Talamasca-Kontakt Olive und Gaststar Eric Bogosian als schnippischer Journalist Daniel Molloy, den Fans bereits aus Interview with the Vampire kennen.

Für Staffel 1 wurden sechs Talamasca-Episoden produziert, die aktuell wöchentlich auf AMC erscheinen und auch entsprechend zu MagentaTV+ kommen. Die Showrunner sind John Lee Hancock und Mark Lafferty.

Das Immortal Universe und wie es darin weitergeht

Nach zwei Staffeln von Interview with the Vampire erwartet uns 2026 die 3. Season der übernatürlichen Horror-Hauptserie. Allerdings unter dem neuen Titel The Vampire Lestat, benannt nach dem 2. Buch aus den Vampire Chronicles von Anne Rice.

Darin wandert der Fokus vom melancholischen Vampir Louis (Jacob Anderson) zum exzentrischen Lestat (Sam Reid), der als hedonistischer Rockstar mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht, als es sich für einen Blutsauger geziemt. Gleichzeitig wird aus seinem menschlichen Leben im Frankreich des 18. Jahrhunderts erzählt und wie er als junger Mann die dunkle Gabe erhielt.

Trailer zur 3. Staffel aka The Vampire Lestat:

Interview with the Vampire - S3 Trailer (English) HD

Die brillante Neuinterpretation des Stoffes wird unter Kenner:innen gern als "beste Serie, die niemand gesehen hat" bezeichnet. Auch landete sie mit Staffel 2 bei uns sehr verdient in der Liste der besten Serien 2024.

Mayfair Witches mit Alexandra Daddario als Serien-Hexe Rowan lief auch schon zwei Staffeln lang und wurde um eine 3. Staffel verlängert. Auch hier darf wohl 2026 mit neuen Folgen gerechnet werden. Darüber hinaus sind ab sofort verschiedene Crossover zwischen allen drei Serien aus dem Immortal Universe möglich. Talamasca-Mitglieder ließen sich nämlich auch schon in den vorigen Serien blicken.

Die insgesamt vier Staffeln der beiden bisherigen Serien, Interview with the Vampire und Mayfair Witches, sind hierzulande ebenfalls bei MagentaTV beheimatet.

Podcast: Diese Serien hätten nach Staffel 1 enden sollen

Kennt ihr auch Serien, die euch in Staffel 1 begeistert haben, nur um danach stark in ihrer Qualität nachzulassen? Über 10 Serien, die nach Staffel 1 hätten Schluss machen sollen, reden wir im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die persönlichen Ärgernisse zu lange weitergeführter Serien reden wir in der Moviepilot-Redaktion – von Thrillern wie Homeland über Sci-Fi bei Netflix bis hin zu großen Hits wie Stranger Things, True Detective und Squid Game.