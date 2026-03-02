Heute startet David Harbours erstes Projekt nach Stranger Things: Eine Miniserie über ein tödliches Beziehungsdreieck

Stranger Things-Star David Harbour kennt ihr als Polizist Jim Hopper. Nun meldet sich der Schauspieler mit einer rabenschwarzen Komödie auf HBO Max zurück.

Für Stranger Things-Star David Harbour geht es ab sofort in der Miniserie DTF St. Louis weiter. Dabei handelt es sich um sein erstes Projekt nach dem überaus populären Netflix-Format, wenn wir seine Synchronarbeit für den Animationsfirm G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge außen vor lassen.

Harbours neue Serie läuft beim Streaming-Dienst HBO Max und sollte ursprünglich Pedro Pascal als Co-Star beinhalten. Nun machen Jason Bateman und Linda Cardellini den Rest des tödlichen Liebesdreiecks aus.

DTF St. Louis mit Stranger Things-Star David Harbour

In der schwarzhumorigen Miniserie von Steven Conrad (Patriot) untersuchen Special Crimes Officer Plumb (Joy Sunday) und Detective Homer (Richard Jenkins) den Tod von Floyd Smernitch (Harbour). Dessen Freund Clark Forrest (Bateman) hatte ihm einige Zeit Zeit die Dating-App DTF St. Louis gezeigt, obwohl Floyd mit Carol (Cardellini) verheiratet ist. Ein bizarres Beziehungsdreieck nimmt seinen von Midlife-Krisen angespornten Lauf – bis einer am Ende nicht mehr am Leben ist.

Ursprünglich hieß die Serie My Dentist's Murder Trial und basierte als True Crime-Format auf einem New Yorker-Artikel von 2017. Darin wurde der Fall eines Zahnarztes beschrieben, der seinen Freund mit Betäubungsmitteln umgebracht haben soll.

Bereits der Trailer enthüllte, was es mit dem neuen Titel auf sich hat. Das Akronym in DTF St. Louis steht für: Down To Fuck.

Wann und wo wird DTF St. Louis veröffentlicht?

Wer die neue HBO-Miniserie mit David Harbour und Co. ansehen möchte, kann das ab dem 2. März 2026 bei HBO Max tun. Dort wird wöchentlich eine von sieben Episoden herausgebracht, danach ist die Story abgeschlossen.

Danach geht es für Stranger Things-Star David Harbour unter anderem als Red Guardian in Avengers 5: Doomsday und als Santa Claus in Violent Night 2 weiter.

