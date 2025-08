Heute startet der Dreh von Spider-Man: Brand New Day – der Tag hat eine besondere Bedeutung für Marvel-Fans

Spider-Man: Brand New Day, der vierte Spidey-Film mit Tom Holland, ist ab sofort aktiv in Arbeit. Die Dreharbeiten starten sogar am perfekten Tag, stellt sich heraus.

Es ist fast schon vier Jahre her, dass Peter Parker am Ende von No Way Home seine brandneue Spider-Man-Pelle überzog und in die finstere Nacht hinausschwang. Danach begann das vertraute Wartespiel auf die Fortsetzung. Die heißt Spider-Man: Brand New Day und ist der vierte Teil der aktuellen Spidey-Filmreihe, für die Tom Holland ab sofort wieder vor der Kamera steht.

Zur Freude der Marvel-Fans haben die Dreharbeiten offiziell im schottischen Glasgow begonnen, wie unter anderem ComicBookMovie berichtet. Den Tag für den Drehstart hätte man tatsächlich nicht besser wählen können ...

Die Dreharbeiten für Spider-Man: Brand New Day beginnen in Schottland – und das am Spider-Man Day

Star Wars-Fans feiern Star Wars Day am 4. Mai, weil May the Fourth ein bisschen wie "May the Force [be with you]" klingt. Anhänger:innen des Marvel-Arachnoiden hingegen zelebrieren jährlich den 1. August als Spider-Man Day, weil die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft sich erstmals im August 1962 in einem Comic blicken ließ. Wie perfekt ist es da, dass ein neuer Film mit dem Wort "Day" im Titel direkt am Spider-Man-Tag mit den Dreharbeiten beginnt?

Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton übernimmt die Inszenierung von Jon Watts, der die bisherigen drei Filmen mit Holland gedreht hatte. Welche Story er für Brand New Day in Szene setzt, wissen die beiden Drehbuchautoren Chris McKenna und Erik Sommers am besten, ist aber aktuell noch ein großes Marvel-Geheimnis.



Der Titel Spider-Man: Brand New Day bezieht sich jedenfalls auf eine Comic-Storyline aus The Amazing Spider-Man von 2008. In dieser ist Peter Parker gerade wieder Single geworden, denn um Tante May zu retten, ließ er den Marvel-Teufel Mephisto seine Ehe mit Mary Jane aus der Geschichte löschen. Ähnlich also, wie der jüngere Spider-Man aus der aktuellen Filmreihe aus der Erinnerung aller Menschen getilgt wurde.

Trotzdem sind Zendaya und Jacob Batalon wieder als MJ und Ned in Brand New Day dabei. Darüber hinaus lässt sich Charlie Cox (nach seinem Cameo in No Way Home) erneut als Matt Murdock blicken und Jon Bernthal kommt erstmals als Frank Castle aka Punisher hinzu. Weitere Rollen haben Sadie Sink und Liza Colón-Zayas.

Bleibt auf dem Laufenden: Alle aktuellen Infos zu Spider-Man 4

Wann kommt Spider-Man 4 ins Kino?

Ein weiteres wichtiges Datum für Spidey-Fans ist der 31. Juli 2026. An diesem Tag soll Spider-Man: Brand New Day nämlich in die US-Kinos kommen. Das ist noch ein ganzes Jahr hin, aber es bedeutet, dass man den Spider-Man Day im kommenden Jahr mit einem Kinobesuch beim Marvel-Krabbler begehen kann.