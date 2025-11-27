Heute startet der härteste Film des Jahres im Kino: Er hat 3 Anläufe gebraucht, um von der FSK freigegeben zu werden

Ab heute läuft der indische Extrem-Actionfilm Marco limitiert in deutschen Kinos. Das Brutalo-Inferno brauchte drei Versuche, um ungeschnitten eine FSK 18-Freigabe zu bekommen.

Wer mal wieder seine persönliche Härtegrenze testen will, sollte sich den Actionfilm Marco ansehen. In den Medien wurde der Film von Regisseur Haneef Adeni vorab immer wieder als brutalster indischer Film aller Zeiten betitelt. Dahinter steckt kein aufgeblasener Hype, sondern eine ernstgemeinte Warnung. Stellt euch einen Mix aus John Wick und A Serbian Film vor, in den viel überzeichnetes Dubstep-Musik-Spektakel im Bollywood-Style (ohne Gesang) gemixt wird. Dann kommt ihr ungefähr in die Nähe der Seherfahrung von Marco.

Die Busch Media Group bringt den Extrem-Film hierzulande ab dem heutigen 27. November mit einem limitierten Start ins Kino. Falls Marco bei euch in der Nähe nicht läuft, dann könnt ihr den Streifen ab dem 15. Januar 2026 auch auf Blu-ray oder als 4K-Disc im Heimkino schauen. Digital ist er als Video on Demand etwas früher ab dem 25. Dezember 2025 verfügbar.

Brutaler Action-Exzess Marco bekam FSK-Freigabe erst nach mehreren Versuchen

Dass Marco für die Kinoauswertung ungeschnitten eine FSK 18-Freigabe bekommen hat, war ein harter Kampf. Laut Schnittberichte.com bekam die Uncut-Version fürs Heimkino keine FSK-Freigabe, sondern ein SPIO/JK-Siegel für "keine schwere Jugendgefährdung".

Für den Kinostart beantragte das Label die höchste Freigabe "ab 18 Jahren", die jedoch zweimal abgelehnt wurde. Erst im sogenannten Appellationsverfahren, der letztmöglichen Instanz, erhielt Marco ungeschnitten für den Kinostart das rote FSK 18-Siegel.

Hier könnt ihr noch den deutschen Trailer zu Marco schauen:

Marco - Trailer (Deutsch) HD

Im Film wird zunächst eine ziemlich verschlungene Gangster-Story ausgebreitet, in der der Konflikt zwischen konkurrierenden Familien eskaliert. Ausgangspunkt ist die Ermordung des blinden Victor (Ishan Shoukath), der Zeuge war, wie sein Freund Wasim (Bashid Basheer) zuvor getötet wurde. Als Victor auch noch sterben muss, schwört sein Adoptivbruder Marco (Unni Mukundan) Rache. Der legendäre Killer begibt sich schließlich auf einen Vergeltungsfeldzug, der immer grausamere Ausmaße annimmt.

Marco wird seinem Ruf als härtester indischer Film aller Zeiten gerecht

Ich habe Marco im Rahmen des Fantasy Filmfest in Berlin im September 2025 schon gesehen und kann den Härte-Faktor des Streifens nur unterstreichen. Auch, wenn der Einstieg aufgrund der hektischen Unübersichtlichkeit nicht gerade leicht fällt, entwickelt Haneef Adenis Action-Inferno spätestens ab der Hälfte der 142-minütigen Laufzeit eine elektrisierende Wucht.

Die Fights in Marco sind mitunter spektakulär inszeniert und das Geschehen driftet gegen Ende in immer schockierendere Abgründe ab, die definitiv nichts für Zartbesaitete sind. Wer mit provokanter Grenzüberschreitung und schriller Überzeichnung klarkommt, sollte bei Marco ruhig einen Blick riskieren.