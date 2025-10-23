Heute startet der spannendste Netflix-Film des Jahres: Man wagt es zwei Stunden lang nicht, Luft zu holen

Action-Spezialistin Kathryn Bigelow meldet sich mit ihrem ersten Film seit acht Jahren zurück. Ab sofort könnt ihr den extrem spannenden Thriller bei Netflix im Abo streamen.

Lange Zeit war kaum etwas über den neuen Film von Kathryn Bigelow bekannt – er hatte nicht einmal einen konkreten Titel. Als jedoch die Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig näherrückte, enthüllte Netflix nach und nach mehr Details zu jenen mysteriösen Projekt, das nun als A House of Dynamite im Streaming-Abo aufschlägt.

A House of Dynamite bei Netflix: Kathryn Bigelow erzählt einen packend inszenierten Polit-Thriller

Die Geschichte des Thrillers entführt in den Situation Room des Weißen Hauses, wo Captain Olivia Walker (Rebecca Ferguson) mit ihrem Team die Weltlage überwacht. Als eines Tages eine unbekannte Rakete auf dem Monitor auftaucht, geht ein Schock durch den Raum. Könnte es sich tatsächlich um einen Angriff auf die USA handeln?

Ein drohender Atomkrieg, der das Ende der Welt bedeuten könnte: Folgen die Figuren anfangs noch routiniert ihren Aufgaben, steigert sich mit zunehmender Laufzeit die Anzahl der nervösen Blicke. A House of Dynamite führt uns durch alle Instanzen der US-Regierung und nimmt ebenfalls diverse Militärabteilungen mit.

Daraus entsteht ein komplexes Geflecht aus Machtstrukturen und Befehlsketten. Für alles scheint es, ein Protokoll zu geben – jedoch keines, das dem Ernstfall gerecht wird. Die Uhr erbarmungslos tickt: Nur noch 18 Minuten bleiben den Verantwortlichen, um eine Entscheidung zu treffen, wie auf den Raketenabschuss reagiert werden soll.

A House of Dynamite kommt als spannungsgeladener Thriller daher, der uns fast zwei Stunden lang nicht durchatmen lässt. Kathryn Bigelow bewegt sich meisterhaft durch die Orte dieser rastlosen Weltuntergangsvorstellung, die ganz ohne große Effekte auskommt und dennoch ein ungemütliches Gefühl in der Magengrube hinterlässt.

Die Besetzung von A House of Dynamite bei Netflix wartet mit vielen spannenden Namen auf

Das Spektakel sind die Worte und die bereits erwähnten Blicke, die Bigelow präzise beobachtet und dabei auf ein grandioses Ensemble zurückgreifen kann. Neben Rebecca Ferguson dürfen wir uns auf Schauspielschwergewichter wie Idris Elba, Jared Harris und Tracy Letts in Schlüsselrollen freuen. Doch das war noch lange nicht alles.

Der Cast von A House of Dynamite setzt sich aus vielen cleveren Castings zusammen. Da wäre etwa Greta Lee, die bereits in The Morning Show brillierte. Gabriel Basso, der seit zwei Staffeln als Night Agent bei Netflix unterwegs ist. Und Arielle-Prinz Jonah Hauer-King, der sich in einer kontrollierten, kühlen, geradezu gruseligen Rolle wiederfindet.

Weiter geht es mit Anthony Ramos (In the Heights), Jason Clarke (Zero Dark Thirty) und Brian Tee (Jurassic World). Dazu gesellen sich Moses Ingram (Obi-Wan Kenobi), Brittany O'Grady (Her Voice), Willa Fitzgerald (Reacher), Kaitlyn Dever (Booksmart) und Hamilton-Star Renée Elise Goldsberry. Die Besetzungsliste nimmt kein Ende.

Allein für dieses Ensemble lohnt sich ein Blick in A House of Dynamite. Kommt für die Stars und bleibt für den unfassbaren Schrecken des Katastrophenszenarios, das Bigelow im Detail und mit mehreren nervenaufreibenden Wiederholungen durchspielt. Schon lange hat es keinen dermaßen fesselnden Film mehr bei Netflix gegeben.

A House of Dynamite streamt seit dem 24. Oktober 2025 bei Netflix. Regisseurin Kathryn Bigelow inszenierte zuvor packende Action-Filme und Thriller im Kino. Dazu gehörten zuletzt etwa Detroit, Zero Dark Thirty und The Hurt Locker. In den 1990er Jahren hat sie Kultfilme vom Schlage Strange Days, Point Break und Blue Steel geschaffen.