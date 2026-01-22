Heute startet die 8. Staffel The Rookie auf Deutsch: Sie traut sich, wovor die Serie bisher immer zurückschreckte

Die 8. Staffel von The Rookie geht heute endlich auch auf Deutsch weiter. Folge 1 hat es in sich, denn die Serie frühstückt endlich ab, worum Fans schon jahrelang bitten.

The Rookie ist nicht aufzuhalten. Den Auftakt der neusten The Rookie-Staffel gibt es ab heute Abend endlich auch auf Deutsch bei Sky und WOW. Die Cop-Serie mit Nathan Fillion ist eine der erfolgreichsten unserer Zeit und hat es nun schon auf die 8. Staffel gebracht. Bald überholt sich Nathan Fillion selbst, da seine ebenfalls außergewöhnlich lange Vorgängerserie Castle nach 8 Staffeln endete.

Heute startet The Rookie, Staffel 8 auf Deutsch – zur Primetime

Am 6. Januar startete The Rookie Staffel 8 in den USA und bereits am 9. Januar kam sie mittags zu WOW nach Deutschland. Dort sind die neusten Folgen mit drei Tagen Verzögerung immer zwei Wochen lang abrufbar – allerdings nur im englischen Originalton (immerhin mit deutschen Untertiteln). Nur zwei Wochen später startet heute die Auftaktfolge Schachmatt in Tschechien (im Original ein cleveres Wortspiel: Czech Mate) in der deutschen Synchro:

The Rookie, Staffel 8, Folge 1, Schachmatt in Tschechien: ab 20.15 Uhr bei Sky One und WOW in deutscher Synchronfassung und Originalton

Staffel 8, Folge 1 lässt das beliebteste Paar von The Rookie endlich glücklich werden

Tim Bradford (Eric Winter) und Lucy Chen (Melissa O'Neil) sind das mit Abstand beliebteste Paar bei The Rookie. Serienschöpfer Alexi Hawley wurde schon in Staffel 1 von seinen Autor:innen belagert, wann sich Chenford (Chen + Bradford) endlich küssen würden. Das dauerte tatsächlich bis Staffel 5. Seitdem war es allerdings ein ständiges Auf und Ab und viele Fans haben die Schnauze voll. So auch Alexi Hawley, der versprach, dass es sich für Chenford bessern wird.

Achtung, kleine Spoiler für Staffel 8, Folge 1: Schachmatt in Tschechien geht nun genau dieses Thema an und klärt die Dinge in wenigen Minuten. Kolleginnen Angela Lopez und Celina Juarez müssen Tim und Lucy zwar einen Schubs geben, aber letztlich wird alles gut. Tim fragt, ob sie bei ihm einzieht. Lucy sagt Ja. Und bevor ihr jetzt denkt, dass das eh wieder schiefgeht, gibt es Entwarnung. Die beiden sollen in Staffel 8 miteinander glücklich sein. Die 8. Staffel traut sich also endlich, wovor die Serie bisher zurückschreckte.

Bei so vielen verliebten Blicken, mit denen Tim Lucy überschüttet, kann es nur was werden. Mein persönlicher Favorit unter allen Tim Bradford-Memes ist das hier:

Weil es zu 100 Prozent stimmt.

Zum Weiterlesen: Tim und Lucy sind nur dank des Publikums zusammen

Die nächste Folge von The Rookie mit deutscher Synchronfassung – Staffel 8, Episode 2 – folgt in genau einer Woche. Am 30. Januar geht es mit Fast Andy weiter. Darin besucht der Präsident Los Angeles und das LAPD hat damit alle Hände voll zu tun. In Folge 3, am 6. Februar, bekommt es John Nolan mit einem viel düstereren Fall zu tun.