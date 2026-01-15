Heute startet die erste neue Star Trek-Serie seit 4 Jahren – Fans müssen sich auf eine große Veränderung einstellen

Das Warten hat endlich ein Ende. Heute startet bei Paramount+ mit Starfleet Academy die bisher ungewöhnlichste Star Trek-Serie. Sie vermischt Sci-Fi-Action mit Jugendrama.

Vor knapp vier Jahren startete bei Paramount+ die aufregende Star Trek-Serie Strange New Worlds, die den Abenteuern von Captain Christopher Pike und seiner Crew des Raumschiffs Enterprise folgt. Während diese bereits ihrer 4. Staffel entgegenblickt, startet am heutigen 15. Januar 2026 ein völlig neues Kapitel aus dem Science-Fiction-Universum. Aber Star Trek: Starfleet Academy macht einiges anders als alle anderen Trek-Serien zuvor.

Star Trek tritt Young Adult-Drama: Das erwartet euch in Starfleet Academy

Im Jahr 2017 zog das Star Trek-Franchise mit Star Trek: Discovery in die Streaming-Ära ein und brachte mit unterschiedlichen Serien oftmals spannende neue Facetten des Sci-Fi-Universums hervor. Nach einer Animationsserie für Erwachsene, einem CG-Abenteuer für Kinder und einer Enterprise-Serie, die klassisches und modernes Trek vereint, wird auch Starfleet Academy zu einem ungewöhnlichen Genre-Experiment.

Starfleet Academy ist die erste Young Adult-Serie aus dem Star Trek-Universum und stellt die Ausbildung einer Gruppe von Kadett:innen an der Sternenflottenakademie ins Zentrum. Die größte Besonderheit dabei: Die Geschichte spielt viele Jahrhunderte nach den Erlebnissen bekannter Captains wie Picard und Janeway. Hier im 32. Jahrhundert befinden sich Föderation und Sternenflotte nach einer verheerenden Katastrophe im Wiederaufbau.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Trek: Starfleet Academy schauen:

Star Trek: Starfleet Academy - S01 Trailer (Deutsch) HD

Erstmals seit 120 Jahren öffnet der legendäre Campus in San Francisco wieder seine Pforten und die frisch zur Akademiekanzlerin ernannte Captain Nahla Ake (Holly Hunter) heißt neue Rekruten aus der ganzen Galaxie willkommen. Dazu zählen das junge Genie Caleb Mir (Sandro Rosta), der Khionianer Darem Reymi (George Hawkins), der Klingone Jay-Den (Karim Diane), die Dar-Sha Genesis (Bella Shepard) sowie das Kasqian-Hologramm Sam (Kerrice Brooks).

Da Starfleet Academy in der Chronologie der Star Trek-Serie nach den Ereignissen aus Discovery spielt, gibt es auch ein Wiedersehen mit einigen bekannten Charakteren, wie Discovery-Technikerin Jett Reno (Tig Notaro) und Sternenflottenadmiral Charles Vance (Oded Fehr). Fans von Star Trek: Raumschiff Voyager dürfen sich hingegen auf die Rückkehr des Holo-Doktors (Robert Picardo) freuen, der nun als Dozent unterrichtet. Ein weiteres Cast-Mitglied ist Paul Giamatti, der als Weltraumpirat und Bösewicht Nus Braka auftritt.

Mehr zu Star Trek:

Starfleet Academy verbindet altes und neues Star Trek

Obwohl die Serie in der fernen Zukunft des 32. Jahrhunderts angesiedelt ist, können sich Trekkies trotzdem auf zahlreiche Easter-Eggs und Verweise auf die Vergangenheit des Franchise freuen, die mit großem Respekt behandelt wird. Sie schlägt aber auch in ihrer Form die Brücke zwischen klassischen und modernen Star Trek-Serien.

Die neue Star Trek-Serie verbindet mit einer Hybrid-Erzählung episodische Mission-der-Woche-Geschichten mit seriellen Elementen und weiterlaufenden Charakterentwicklungen. So werden die jungen Kadettinnen und Kadetten in jeder Folge mit neuen Herausforderungen, Konflikten oder Unterrichtseinheiten konfrontiert, wobei die Serie auch ihre Tonart von witzigen zu ernsten Folgen wechseln darf.

Die 1. Staffel von Star Trek: Starfleet Academy umfasst insgesamt zehn Episoden. Die ersten zwei könnt ihr ab sofort bei Paramount+ streamen. Die restlichen Kapitel erscheinen wöchentlich immer donnerstags – bis zum Staffelfinale am 12. März 2026. Und das ist längst nicht alles: Aktuell befindet sich schon eine 2. Staffel in Produktion, die 2027 zu sehen sein wird.