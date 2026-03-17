Heute startet die neue Netflix-Miniserie der Stranger Things-Macher – sie gipfelt in einem unvorstellbaren Horror-Albtraum

Fans von Stranger Things und Mystery-Horror aufgepasst: Bei Netflix könnt ihr euch jetzt mit einer neuen Miniserie gruseln, die von den Duffer-Brüdern produziert wurde.

Mit Stranger Things erschufen die Duffer-Brüder einen der größten Serien-Hits überhaupt für Netflix. Weniger als drei Monate nach dem Finale steht jetzt die nächste Serie in den Startlöchern, die das Duo zwar nicht geschrieben, aber produziert hat. Vor allem Fans von Mystery und Horror sollten sich Something Very Bad Is Going to Happen nicht entgehen lassen. Ab sofort könnt ihr die 8-teilige Miniserie bei Netflix streamen.

Horror-Hochzeit bei Netflix: Das erwartet euch in Something Very Bad Is Going to Happen

Mit dem Versprechen, dass etwas sehr Schlimmes passieren wird, umgibt die Horrorserie ein von Trailern und Inhaltsangaben gut gehütetes Geheimnis, welches das Publikum am besten selbst erleben soll. Bekannt ist aber der Ort des unbekannten Albtraums: die Hochzeitsfeier von Nicky (Adam DiMarco) und Rachel (Camila Morrone).

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Horror-Miniserie von Netflix schauen:

Something Very Bad Is Going to Happen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Something Very Bad Is Going to Happen erstreckt sich über mehrere Tage, in denen die Vorbereitungen für die Hochzeit des jungen Paares von zunehmend beunruhigenden Ereignissen begleitet werden. Vor allem Nickys von Matriarchin Victoria (Jennifer Jason Leigh) angeführte, traditionsbewusste Familie erweckt in Rachel die Angst, dass etwas Grauenvolles passieren könnte.

Die abgeschlossene Horror-Miniserie von Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) soll laut Netflix auf einen Mix aus Paranoia, schwarzem Humor und emotionalem Drama setzen und ihren Horror aus "unter die Haut gehender Angst" speisen. Als Einflüsse nennt die Serienschöpferin Horrorklassiker wie Carrie - Des Satans jüngste Tochter und Rosemaries Baby.

Hinter der Kamera versammelt die Netflix-Miniserie einige spannende Namen. Während die Brüder Ross und Matt mit ihrer Produktionsfirma Upside Down Pictures hinter dem Projekt stehen, wurden mehrere Episoden von Regisseurin Weronika Tofilska inszeniert. Diese drehte für Netflix zuvor die ersten vier Folgen des Thriller-Hits Rentierbaby.

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Alle 8 Folgen von Something Very Bad Is Going to Happen stehen seit dem 26. März 2026 bei Netflix zum Abruf bereit. Für weitere spannende Serien-Tipps aus dem März hört doch mal in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im März bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im März, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im März umfassen neben der ersten Serienfortsetzung zu Yellowstone sowie neuen Staffeln von One Piece und Daredevil auch düsteren Netflix-Horror, die Rückkehr einer der aktuell besten Sci-Fi-Serien sowie Krimi-Abenteuer mit Sherlock Holmes.