Heute startet die Neuerfindung einer Western- und Abenteuer-Legende bei Disney+: Es gibt schon 83 (!) Vorlagen

Im Streaming-Angebot von Disney+ gibt es heute ein Wiedersehen mit Western-Legende Lucky Luke. Nicht jedoch als Cartoon, sondern in Live-Action-Form.

Viele kennen ihn noch aus der Kindheit, denn Revolverheld Lucky Luke macht schon seit 1946 den Wilden Westen (un)sicher. Seine Comics haben es sogar auf 83 Sammelbände gebracht. Allerdings stammen die nicht aus dem Story-Schauplatz Amerika, sondern ursprünglich vom belgischen Zeichner Morris. Dessen Werk hat schon mehrere Realverfilmungen erlebt und eine brandneue kommt jetzt zu Disney+.

Dabei handelt es sich um die französische Live-Action-Adaption Lucky Luke, die am Montag, den 23. März 2026 beim Streamer der Maus online geht. Acht Folgen wurden produziert.

Lucky Luke auf Disney+: Darum geht es im Western-Abenteuer

In seiner neuen Realserie trifft der Cowboy Lucky Luke (Alban Lenoir) auf die temperamentvolle Louise (Billie Blain), die nach ihrer verschwundenen Mutter sucht. So verwandelt sich die Wildwestmission des ungleichen Duos schnell in eine abenteuerliche Reise, die sie in ein verschwörerisches Komplott verwickelt, das ganz Amerika betrifft. Dabei begegnen Luke und Louise auch Gestalten wie den schurkischen Daltons und Gunslinger-Legenden wie Billy the Kid (Victor Le Blond) oder Calamity Jane (Camille Chamoux).

Seht hier den Trailer zur neuen Lucky Luke-Serie:

Lucky Luke S01 - Trailer (HD) Französisch

Regie führte Benjamin Rocher, der sich zuvor mit Zombiefilmen wie Die Horde und Goal of the Dead – 11 Zombies müsst ihr sein einen Namen gemacht hatte. Ob es danach mit einer 2. Season weitergehen wird, ist noch nicht raus.

Als eine der berühmtesten Figuren der frankobelgischen Comic-Szene hat der Cowboy, der schneller als sein Schatten zieht, natürlich schon einige Realverfilmungen erlebt. So wurde er in Lucky Luke und einem Squel von Nostalgie-Haudrauf Terence Hill dargestellt, gefolgt von Til Schweiger in Die Daltons gegen Lucky Luke und Jean Dujardin in Lucky Luke von 2009.

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