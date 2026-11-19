Bei Netflix ist eine neue Miniserie mit Starbesetzung gestartet, die einen gewaltigen Finanzskandal durch eine toxische Beziehung beleuchtet. Moviepilot hat alle Infos für euch.

Das Wochenende rückt langsam näher und wer nicht gerade damit beschäftigt ist, GTA 6 zu zocken, kann sich stattdessen eine spannende neue Miniserie auf die Watchlist setzen. Am heutigen 19. November veröffentlichte Netflix das True Crime-Drama The Altruists, das nicht nur einen der größten Finanzskandale der letzten Jahre aufarbeitet. Auch handelt es sich um das neueste Netflix-Projekt von Schauspiel-Chamäleon Julia Garner.

Milliarden-Betrug und toxische Liebe: Das erwartet euch in der Miniserie The Altruists bei Netflix

Die Netflix-Serie aus der Feder von The Imitation Game-Autor Graham Moore nähert sich dem Betrugsfall des Kryptounternehmens FTX auf besondere Art an. Hier wird der Aufstieg und Fall des nächsten Tech-Startups nicht einfach nur trocken nacherzählt. The Altruists präsentiert sich stattdessen als toxische Liebesgeschichte der beiden Strippenzieher Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) und Caroline Ellison (Garner).

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu The Altruists schauen:

The Altruists - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von The Altruists beginnt im Jahr 2016, als sich Sam und Caroline in der Finanzwelt New Yorks kennenlernen und durch ihre Liebe zu Mathematik, Nerdhumor und effektivem Altruismus direkt einen Draht zueinander finden. Ihre Liebe zueinander ist aber genauso turbulent und kompliziert wie ihre späteren Kryptounternehmen FTX und Alameda, die die Finanzbranche revolutionieren sollten – bis 2022 herauskam, dass das Duo Milliarden von Dollar gestohlen hat.

Was The Altruists direkt sehenswert macht, ist bereits die Besetzung von Julia Garner. Nachdem sie ihren internationalen Durchbruch als Geldwäscherin Ruth Langmore in der Netflix-Serie Ozark feierte, kehrte sie nach deren Ende direkt mit ihrer nächsten Netflix-Rolle zurück. Als skurrile Schwindlerin Anna Sorokin führte sie die Miniserie Inventing Anna an, die zu einem riesigen Streaming-Hit avancierte. Mit The Altruists vollendet Garner nun quasi ihre betrügerische Netflix-Trilogie.

The Altruists besteht aus insgesamt 8 einstündigen Folgen und erzählt als Miniserie eine abgeschlossene Geschichte. Sie eignet sich daher perfekt für den nächsten Wochenend-Binge.

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Wenn ihr noch weitere Serienneuheiten sucht, die es diesen November im Stream zu entdecken gibt, hört gerne in unseren Podcast rein.

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.