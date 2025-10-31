Heute startet eine der größten Abenteuerserien des Jahres: Die Neuerfindung einer 600 Jahre alten Legende mit Herr der Ringe-Star

In der heute startenden Abenteuerserie geht es zum x-ten Mal um einen heroischen Dieb, der den Reichen nimmt, um den Armen zu geben. Sein Gegenspieler wird von Herr der Ringe-Star Sean Bean gespielt.

Kevin Costner, Russell Crowe und Taron Egerton haben ihn bereits gespielt. Jetzt ist der australische Newcomer Jack Patten an der Reihe, um in das Kostüm von Robin Hood zu schlüpfen. Dessen neue Abenteuer-Miniserie mit zehn Episoden startet am heutigen Sonntag, den 2. November 2025 bei MGM+. Neben einer ebenso heroischen Marian (Lauren McQueen) wird ein komplexer Sheriff von Nottingham versprochen, der gespielt von Herr der Ringe-Star Sean Bean mehr sein soll, als ein reiner Schurke.

Heute neu bei MGM+: Robin Hood als brandneue Abenteuer-Miniserie

Irgendwann während der normannischen Eroberung Englands nach 1066: Der angelsächsische Förstersohn Rob (Patten) verliebt sich in Marian (McQueen), die Tochter eines einflussreichen Normannen-Lords. Gemeinsam kämpfen die unter einem unglücklichen Stern stehenden Liebenden in den Schatten für Freiheit. Rob wird dafür zum Anführer einer Rebellengruppe, während Marian sich am Hofe des Königshauses einschleust. Ihnen Gegenüber steht der Sheriff von Nottingham (Bean), ein liebevoller Vater und strategischer Staatsmann, der mit allen Mitteln versucht, einen fragilen Frieden zu wahren.

Ebenfalls Teil des Ensembles sind unter anderem Connie Nielsen als Eleonore von Aquitanien, Steven Waddington als Earl von Huntingdon, Marcus Fraser als Little John und Angus Castle-Doughty als Bruder Tuck.



John Glenn (Das Lazarus Projekt) und Jonathan English (Bis zum letzten Krieger) stehen hinter der neusten Robin Hood-Adaption von MGM+, die auf der berühmten spätmittelalterlichen Balladenfigur aus dem 15. Jahrhundert zurückgeht und seitdem der Fokus unzähliger Erzählungen und Verfilmungen wurde. Verständlich, schließlich handelt es sich bei Robin um den Archetypen eines Bad Boys, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Hauptdarsteller Patton verglich ihn unterdessen mit einem ikonischen Superhelden.

Robin Hood bei MGM+: Alle Folgen in der Übersicht

Das brandneue Robin Hood-Abenteuer erscheint wöchentlich beim Pay-TV-Sender und Streamer MGM+, den man auch über den kostenpflichtigen Kanal bei Amazon Prime hinzubuchen kann. Zum Auftakt gibt es gleich zwei Folgen und so sieht die Veröffentlichung im Einzelnen aus:

Episode 1: am 2. November

Episode 2: am 2. November

Episode 3: am 9. November

Episode 4: am 16. November

Episode 5: am 23. November

Episode 6: am 30. November

Episode 7: am 7. Dezember

Episode 8: am 14. Dezember

Episode 9: am 21. Dezember

Episode 10: am 28. Dezember

Eine 2. Staffel ist eher unwahrscheinlich, da das Format als Miniserie angekündigt wurde und mit Folge 10 wohl ein abgeschlossenes Finale anbieten wird.

