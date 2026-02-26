Heute startet eine der spannendsten Serien des Jahres: 30 Folgen von einem absoluten Meisterregisseur

Im Kino hat er bereits zahlreiche Meisterwerke geschaffen. Jetzt kommt die erste Serie von Wong Kar Wai nach Deutschland. Euch erwartet ein Epos in glühenden Farben.

Bereits 2013 sicherte sich Wong Kar Wai die Rechte an dem Roman Blossoms von Jin Yucheng und die Filmwelt wartete gespannt, was der chinesische Regisseur nach Meisterwerken wie In the Mood for Love und Chungking Express mit dem Stoff anstellen würde. Sieben Jahre später wurde offiziell eine Serie angekündigt.

Dass Wong Kari Wai ein unvergleichlicher Künstler auf der großen Leinwand ist, dürfte an diesem Punkt niemand mehr in Frage stellen. Doch wie übersetzt sich seine eindringliche Bildsprache ins serielle Erzählen? Das verrät uns Blossoms Shanghai, ein episches Drama, dessen Geschichte sich über 30 Episoden erstreckt.

Wong Kar Wai erzählt in Blossoms Shanghai die Geschichte eines aufsteigenden Geschäftsmannes

Konkret spielt diese Geschichte im Shanghai der 1990er Jahre. Neonlichter erhellen die Straßen der pulsierenden Metropole und der Dunst von Möglichkeit liegt in der Luft. Das spürt auch Ah Baos (Hu Ge), der als Mr. Bao zu einer der tonangebenden Figuren in der Geschäftswelt aufsteigt. An ihm kommt bald niemand mehr vorbei.

Wenn Bao keinen Rat weiß, kann er sich stets an seinen Mentor Onkel Ye (You Benchang) wenden – oder die erfahrene Restaurantbesitzerin Ling Zi (Ma Yili) und Miss Wang (Tang Yan) vom Außenhandelsamt. Erst als er auf die geheimnisvolle Li Li (Xin Zhilei) trifft, muss er alles infrage stellen, was er über sein Business zu wissen glaubt.

Die größte Prüfung offenbart sich jedoch in Form einer anderen Person: Mr. Qiang (Huang Jue). Entgegen dem jugendlichen Idealismus, den Bao ausstrahlt, haben wir es hier mit einem skrupellosen Geschäftsmann zu tun, der von Gier und Machtverlangen getrieben wird. Nach und nach treten die Abgründe der Stadt zum Vorschein.

Vermutlich gibt es keinen besseren Regisseur als Wong Kar Wai, um die Straßen von Shanghai zu erkunden. Sowohl die rauschenden Lichter als auch die unheimlichen Schatten hat er mit seiner Inszenierung fest im Griff – allein dafür lohnt sich ein Blick in die aufwendig produzierte und mit großem Detailreichtum umgesetzte Serie.

Genau genommen haben wir es hier mit Wong Kar Wais erster Regiearbeit seit dem vor 13 Jahren erschienenen Martial-Arts-Epos The Grandmaster zu tun. Nun hat er sich mit seinem damaligen Regieassistenten Ronald Zee zusammengetan, um die 30 Episoden von Blossoms Shanghai auf die heimischen Bildschirme zu bringen.

Wie kann man Blossoms Shanghai in Deutschland schauen?

Hiesige Wong Kar Wai-Fans warten seit drei Jahren auf Blossoms Shanghai. In China feierte die Serie bereits im Dezember 2023 ihre Premiere. Jetzt bringt der Streaming-Dienst Mubi das Drama nach Deutschland – und zwar in drei Blöcken. Alle vier Wochen gibt es zehn weitere Episoden, angefangen heute, am 26. Februar 2026. Genaue Startdaten für die verbleibenden "Staffeln" gibt es bisher noch nicht.