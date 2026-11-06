Heute startet eine hochspannende Thrillerserie im Stream: Ihr Heist-Konzept würde bei Netflix durch die Decke gehen

Für Fans packender Heist-Serien wie Haus des Geldes hat der Streamingdienst Apple TV ab dieser Woche eine ganz besondere Neuheit am Start. Moviepilot hat für euch alle Infos.

Banküberfälle und andere Heists stehen bei Serienfans hoch im Kurs. Die spanische Heist-Serie Haus des Geldes zählt etwa zu den meistgeschauten Netflix-Serien überhaupt. Ähnliche Formate wie Kaleidoskop und Nemesis erklommen ebenfalls die Serien-Charts des Streamers, während aktuell der Bankraub-Thriller Auf Kollisionskurs Platz 1 der Film-Top-10 belegt. Für alle, die von Heist-Stoffen nicht genug bekommen, gibt es jetzt perfekten Nachschub.

"Das ist der größte Bankraub in der Geschichte Europas", lautet das große Versprechen im Trailer zur neuen Heist-Thrillerserie 12 12 12, die am heutigen 13. November 2026 bei Apple TV an den Start geht. Die starbesetzte Serie mit Anthony Mackie und Jamie Dornan in den Hauptrollen sorgt aber vor allem mit einem besonderen Erzählkonzept für Vorfreude.

Ein Heist-Thriller auf 3 Zeitebenen: Das erwartet euch in 12 12 12

Im Zentrum von 12 12 12 steht ein Katz-und-Mausspiel zwischen dem Meisterdieb Paul Galvin (Jamie Dornan) und dem FBI-Agenten Jack Strickland (Anthony Mackie). Während Galvin mit einer Diebesbande 800.000 Schweizer Franken aus dem Tresor einer Bank in Zürich stehlen will, verfolgt Strickland eine persönliche Vendetta gegen den Gauner, den er für den Tod seiner großen Liebe verantwortlich macht.

Das Besondere ist allerdings das Konzept der Erzählung. Während andere Heist-Stoffe in der Regel linear erzählt sind, erstreckt sich die Handlung von 12 12 12 auf drei parallel und nichtlinear erzählte Zeitebenen.

Hier könnt ihr den Trailer zu 12 12 12 schauen:

12 12 12 - S01 Trailer (English) HD

Einerseits steht die minutiös und von zahlreichen Rückschlägen geplagte Planung des Bankraubs im Fokus, die eine Zeitspanne von 12 Monaten abdeckt. Der Heist selbst wird über einen Zeitraum von 12 schweißtreibenden Stunden erzählt. Darauf folgt eine halsbrecherische Flucht der Diebesbande über 12 Tage hinweg. In jeder Folge werden somit weitere Puzzlestücke offenbart, die erst im Verlauf der acht Episoden die gesamte Tragweite von Planung, Durchführung und Flucht offenbaren.

Zur Besetzung gehören darüber hinaus unter anderem Jack Kesy (Hellboy: The Crooked Man), Kali Reis (True Detective: Night Country), Patrick Fabian (Better Call Saul) sowie die deutschen Schauspielenden Hildegard Schroedter (Deutsches Haus), Pit Bukowski (Das Kanu des Manitu), Bernd Hölscher (Achtsam Morden) und Julius Feldmeier (Kleo).

Hinter dem Format stehen Jim Keeble und Dudi Appleton als Schöpfer und Drehbuchautoren. Vier der acht Folgen wurden von Regisseurin Kari Skogland inszeniert, die mit Hauptdarsteller Anthony Mackie zuvor schon im Rahmen der Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier zusammenarbeitete.

Wann und wo ihr die Heist-Serie 12 12 12 streamen könnt

Am 13. November 2026 startet die Heist-Serie 12 12 12 mit den ersten beiden Episoden bei Apple TV. Die restlichen sechs Folgen erscheinen im wöchentlichen Rhythmus immer freitags. Das Staffelfinale ist somit ab dem 25. Dezember zu sehen.

Für weitere vielversprechende Serienneuheiten, die ihr im November im Stream entdecken könnt, hört gerne in unseren Podcast rein:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.