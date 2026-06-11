Heute startet eine Thriller-Miniserie bei Netflix, die garantiert die Charts stürmen wird

Ab sofort gibt es die neuste Serie aus einem gewaltigen Thriller-Universum von Netflix bei dem Streamer. Der bisherige Hype um diese Art der Bestseller-Verfilmungen garantiert einen Charts-Erfolg.

In den letzten Jahren hat sich Netflix ein gewaltiges Thriller-Universum aufgebaut, das dem Erfolgsautor Harlan Coben zu verdanken ist. Die Bücher des Amerikaners dienten als Vorlage für bislang 12 Serien aus verschiedenen Ländern. Jetzt startet die 13. Harlan Coben-Adaption bei dem Streamer, die ein weiteres Mal sofort die Serien-Charts stürmen dürfte.

Jetzt bei Netflix: Darum geht es in der neuen Thriller-Miniserie Nur für dein Leben

In der US-Adaption Nur für dein Leben spielt Avatar-Star Sam Worthington den Protagonisten David Burroughs, der für den Mord an seinem dreijährigen Sohn Matthew lebenslang ins Gefängnis muss. Nach fünf Jahren gelangt er durch seine Schwägerin Rachel (Britt Lower) an Hinweise, dass der Junge doch noch lebt. David setzt sofort alles daran, seine Unschuld zu beweisen, und bricht aus dem Gefängnis aus. Die Suche nach seinem Sohn führt ihn auf die Spur mächtiger und skrupelloser Gegenspieler.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zu Nur für dein Leben schauen:

Nur für dein Leben - Trailer (Deutsch) HD

Die neue Harlan Coben-Serie Nur für dein Leben startet am 18. Juni bei Netflix. Alle acht Folgen der dramatischen Thrillerserie erscheinen dann wie gewohnt auf einmal im Streaming-Abo. Eurem neuen Miniserien-Binge steht dadurch nichts im Weg.

Neue Harlan Coben-Serie gehört zu 13-teiligem Netflix-Universum

Nur für dein Leben markiert die mittlerweile 13. Serie aus Netflix' Harlan Coben-Universum. Die anderen, doch eher leicht verwechselbaren, Titel sind:

So gut wie alle Titel schafften innerhalb kürzester Zeit auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts. Es ist also so gut wie garantiert, dass auch Nur für dein Leben dieser Erfolg gelingt. Dank Hollywoodstar Sam Worthington (Avatar - Aufbruch nach Pandora) und Serienstars Britt Lower (Severance) und Milo Ventimiglia (This Is Us) gibt es für viele einen zusätzlichen Anreiz einzuschalten.

Die bisher beste Adaption ist übrigens die spanische Serie Kein Friede den Toten aus dem Jahr 2021 mit einer sensationellen Community-Wertung von 7.7 bei Moviepilot. Darin wird ein Mann vom Pech verfolgt, der durch einen Unfall zum Mörder wird.

Podcast: Die 10 besten Serien im Juni bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Juni, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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