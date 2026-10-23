Heute startet eine unheimliche Fantasy-Thriller-Serie in der ARD Mediathek: Sie beginnt endet an einem Nachmittag

Eine Fähre, ein Kind mit Reißzähnen und das totale Chaos. Das sind die Zutaten des Vampir-Thrillers Blood Cruise, der ab heute kostenlos in der ARD Mediathek streamt.

Bevor der Horror-Monat Oktober in der kommenden Woche mit Halloween seinen Höhepunkt erreicht, können sich Horrorfans mit etlichen spannenden Genre-Neuheiten in Gruselstimmung bringen, die diesen Monat neu erschienen sind. Ab heute liefert auch die ARD Mediathek schaurigen Nachschub: Die Vampirserie Blood Cruise – Vampire an Bord könnt ihr ab sofort kostenlos streamen.

Blood Cruise entfesselt Vampir-Horror auf einer Fähre

Bei Blood Cruise handelt es sich um eine schwedische Fantasy-Horrorserie, die auf dem Roman Die Überfahrt (Originaltitel: Färjan) von Mats Strandberg basiert. Unter den ausführenden Produzenten des Projekts findet sich auch ein überraschender Name: Schauspieler Andy Serkis, den Fantasy-Fans vor allem für seine Rolle als Gollum in Der Herr der Ringe kennen und der hier mit seiner Produktionsfirma Imaginarium Productions beteiligt ist.

Die Handlung von Blood Cruise lässt Inspiration von Bram Stokers legendärer Dracula-Geschichte erkennen. Hier ist es jedoch nicht das Schiff Demeter, das einen Blutsauger transportiert, sondern die Ostsee-Fähre Baltic Charisma. Für die Passagiere wird die Überfahrt von Stockholm nach Helsinki jedoch bald zu einem blutgetränkten Überlebenskampf. Grund dafür ist ein kleiner Junge, der von seiner Mutter als blinder Passagier in einem Koffer an Bord geschmuggelt wurde.

Der kleine Walter (Kolbjörn Skarsgård) ist nämlich ein Vampir, der nicht nur seinen Blutdurst am Menschenbuffet der Baltic Charisma stillt, während Mama Edith (Tuppence Middleton) seine Leichen beseitigen muss. Auch verfolgt er einen perfiden Plan des absoluten Chaos: Nach und nach verwandeln sich die Reisenden in Vampire und ein unfassbarer Blutrauch breitet sich an Bord aus.

Falls euch der Name des jungen Hauptdarstellers bereits stutzig gemacht hat, liegt ihr vollkommen richtig: Kolbjörn Skarsgård ist das jüngste Kind des Schauspielers Stellan Skarsgård und bereits der dritte Skarsgård-Spross, der einen Vampir verkörpert. Seine Brüder Alexander Skarsgård und Bill Skarsgård spielten zuvor Blutsauger in den Serien True Blood und Hemlock Grove sowie im Horrorfilm Nosferatu – Der Untote.

Blood Cruise streamt kostenlos in der ARD Mediathek

Blood Cruise – Vampire an Bord umfasst sechs Episoden, die ab dem heutigen 23. Oktober 2026 in der ARD Mediathek als kostenloser Stream zur Verfügung stehen. Aufgrund der Altersfreigabe ab 16 Jahren braucht ihr vor 22:00 Uhr jedoch einen Account.

Mit einer Gesamtlaufzeit von weniger als 4,5 Stunden ist Blood Cruise recht kurzweilig, sodass ihr den Horror-Thriller locker an einem Nachmittag oder Abend komplett schauen könnt. Ein idealer Wochenend-Binge, um schon jetzt in Halloween-Stimmung zu kommen.