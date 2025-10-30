Heute startet einer der aufregendsten Science-Fiction-Filme des Jahres: Er basiert auf einem 22 Jahre alten Kultfilm

Ist Emma Stone ein Alien? Diese Frage stellt der neue Science-Fiction-Albtraum Bugonia, der die Oscarpreisträgerin zu Höchstform antreibt. Ab heute läuft er im Kino.

Emma Stone könnte sich zurücklehnen, gelegentlich in einem Blockbuster mitspielen und ihrem Vermögen beim Wachsen zuschauen. Immerhin hat die 36-jährige Amerikanerin so gut wie alles erreicht, was eine Schauspielerin auf ihre To-do-Liste setzen kann. Sie hat zwei Oscars eingesammelt, diverse Kassenerfolge gelandet und war zeitweise die höchstbezahlte Schauspielerin der Welt.

Statt sich darauf auszuruhen, dreht Stone jedoch einige Filme (und Serien), die sich andere A-Lister:innen aus Hollywood niemals trauen würden. Der neuste Beweis ist eine abgründige Science-Fiction-Komödie namens Bugonia, die ab dem heutigen 30. Oktober in den deutschen Kinos läuft.



Bugonia basiert auf dem südkoreanischen Kultfilm Save The Green Planet

In Bugonia arbeitet Emma Stone erneut mit dem griechischen Regie-Exzentriker Yorgos Lanthimos zusammen. Diese Filme haben sie schon miteinander gedreht:



Der rote Faden ihrer gemeinsamen Arbeiten ist der schwarze Humor, der sich auch in ihrem neuen Film zeigt. Das Drehbuch basiert auf dem südkoreanischen Kultfilm Save The Green Planet von 2003 und versetzt dessen Grundidee in einen spezifisch amerikanischen Kontext: Ein Verschwörungstheoretiker entführt einen Pharma-CEO, weil er ihn für ein Alien hält.

In Bugonia spielt Emma Stone die eiskalte Pharma-Managerin Michelle, die sich in ihrer Freizeit durch Selbstverteidigungskurse prügelt. Trotzdem wird sie von Teddy (Jesse Plemons) und seinem Cousin Don (Aidan Delbis) in ihrer Villa überwältigt. Als Michelle aufwacht, findet sie sich – kahl rasiert und eingecremt in einer Antihistaminika-Salbe – im Keller von Teddys abgelegenen Haus wieder. Während die beiden etwas einfältigen Entführer sie zunehmend schmerzhaften Alien-Tests unterziehen, geht Michelle alle möglichen Strategien durch, um zu entkommen.

Die schwarze Sci-Fi-Komödie gehört zu den aufregendsten Filmen, die dieses Jahr noch ins Kino kommen

Ähnlich wie das Original tritt die Entführung in Bugonia einen beunruhigenden Genremix aus schwarzer Sci-Fi-Komödie, Kammerspiel und Entführungs-Thriller los. Emma Stone und Jesse Plemons liefern sich darin ein virtuoses Schauspielduell aus wachsender Verzweiflung und Manipulation, in dem eine absurde Dialogzeile die nächste jagt.

Bugonia feierte seine Weltpremiere bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig, wo ich den Film auch sehen konnte. Meinlautete:

Mit seinem wilden Mix aus Genres und dem satirischen Ansatz gehört Bugonia zu den aufregendsten Science-Fiction-Filmen des Jahres. Da der Film mit seiner allmächtigen CEO-Figur extrem zeitgemäß daher kommt, passt er hervorragend in ein amerikanisches Gegenwartskino, das uns zuletzt Paul Thomas Andersons One Battle After Another beschert hat und demnächst mit Eddington von Ari Aster aufwartet. Der Covid-Western mit Joaquin Phoenix startet am 20. November im Kino – übrigens ebenfalls mit Emma Stone in der Besetzung. Die Vorlage von Bugonia mag schon über 20 Jahre alt sein, der Stoff bleibt zeitlos.