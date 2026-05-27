Heute startet einer der teuersten Filme aller Zeiten bei Netflix: Er kostete 310 Millionen Dollar und hat 24 Jahre auf sich warten lassen

Bei Netflix trifft heute ein Blockbuster-Epos ein, von dem wir lange Zeit dachten, dass wir es niemals sehen werden. Doch jetzt existiert der Film und liefert zweieinhalb Stunden Bombast.

Als Regisseur Ridley Scott zu Beginn des 21. Jahrhunderts das Historienepos Gladiator ins Kino brachte, konnte niemand ahnen, dass das martialische Action-Abenteuer eine ganze Welle von Monumentalfilmen auf der Leinwand lostreten würde. In den darauffolgenden Jahren haben wir zahlreiche Vertreter der vermeintlich ausgestorbenen Gattung erhalten, von Troja über Alexander bis Königreich der Himmel.

An den Erfolg von Gladiator konnten jedoch nur die wenigsten anschließen: Der Film spielte fast 500 Millionen US-Dollar ein, was ihn zum zweiterfolgreichsten Kinostart 2000 machte. Kritik und Publikum waren begeistert. Und bei den Oscars gab es fünf Trophäen bei zwölf Nominierungen, darunter Bester Film und Bester Hauptdarsteller. Trotzdem hat es 24 Jahre gedauert, bis die Fortsetzung ins Kino kam: Gladiator II.

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Gladiator 2 bei Netflix: Ridley Scott tauscht Russell Crowe gegen Paul Mescal aus

Die Verantwortlichen des Studios hätten vermutlich am liebsten direkt einen zweiten Teil zu Gladiator ins Kino gebracht. Das größte Problem gestaltete sich dabei wie folgt: Der von Russell Crowe verkörperte Maxismus ist am Ende des Originals gestorben. Wie also soll man an etwas dermaßen Endgültiges anschließen, wenn man das historisch angehauchte Spektakel nicht in einen Fantasy-Blockbuster verwandeln will?

Tatsächlich existiert ein Drehbuchentwurf von Nick Cave, in dem Maximus aus dem Reich der Toten zurückkehrt und als Christ Killer über Jahrhunderte hinweg in Kriegen kämpft. Das Wagnis war allen Beteiligten offenbar zu heikel. Denn der jetzige Gladiator II, geschrieben von Peter Craig und David Scarpa, orientiert sich an einem der großen Blockbuster-Trends der vergangenen Jahre: Er ist ein Legacyquel.

Der Staffelstab wird an eine jüngere Generation übergeben, konkret Paul Mescal, der dank Normal People und Aftersun zu einem der gefragtesten Nachwuchsstars in Hollywood avancierte. Mescal schlüpft in die Rolle von Lucius Verus Aurelius, seines Zeichens der Sohn von Lucilla und der Enkel von Kaiser Marcus Aurelius. Wie sich nach und nach im Film herausstellt, verbirgt er aber noch ein ganz anderes Geheimnis.

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Jetzt bei Netflix: Gladiator 2 war extrem teuer, liefert dafür aber auch massig Action

Bei der Umsetzung dieser Geschichte wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Laut einem Bericht des Hollywood Reporters soll die Produktion des Films bis zu 310 Millionen US-Dollar verschlungen haben, obwohl ursprünglich nur 165 Millionen geplant waren. Als der Film ins Kino kam, war dagegen bei Deadline von 210 Millionen US-Dollar als Netto-Betrag für die Ausgaben die Rede – so oder so eine gewaltige Summe.

Auch bei Netflix: Ein sehr kurzweiliger Abenteuerfilm mit 90 Minuten

Ridley Scott hat daraus einen knapp zweieinhalbstündigen Blockbuster geschaffen, der mit epischen Landschaftspanoramen und jeder Menge Action aufwartet. Der Höhepunkt dürfte fraglos eine im Kolosseum inszenierte Seeschlacht mit Schiffen und Haien sein, bei der es um das pure Spektakel geht. Als nicht ganz so heimlicher Star des Films erweist sich derweil Denzel Washington mit einer völlig entfesselten Performance.