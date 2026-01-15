Heute startet mit den Yes or No Games die erste Quizshow von Prime Video: Das könnt ihr erwarten

160 Kandidat:innen und alle kämpfen um 100.000 Euro. Heute startet mit Yes or No Games ein neues Quizformat für Prime Video.

Mittlerweile gibt es Quizshows wie Sand am Meer – vor allem im deutschen Fernsehen. Nun will der Streamer Prime Video seinen eigenen Versuch starten, in der Welt der Quizshows Fuß zu fassen. Dabei greift er auf ein originelles Konzept zurück.



Yes or No Games: 128 Kandidat:innen kämpfen um 100.000 Euro

Bei den Yes or No Games werden, wie der Name schon impliziert, Fragen nur mit Ja oder Nein beantwortet. Dabei treten 128 Kandidat:innen gegeneinander an und müssen jede Frage für sich beantworten – zumindest in der Theorie.



Denn alle Kandidat:innen befinden sich innerhalb eines riesigen Würfels und stellen sich den Fragen nicht alleine. Man spricht sich untereinander ab und Gruppendynamiken etablieren sich. So kann es gut sein, dass bei einer Frage schon die Hälfte aller Teilnehmer:innen ausscheidet.

Mit den Magic Cube reisen die Teilnehmer:innen durch die verschiedensten Welten

Das Highlight der Show wird aber der Würfel an sich sein. Der sogenannte "Magic Cube" besteht aus einer Spielfläche von 12x12 Metern und jeweils vier Meter hohen LED-Wänden. Diese verändern sich nach jeder Frage aufs Neue, weshalb den Kandidat:innen suggeriert wird, sie tauchen in eine völlig neue Welt ein.







Dabei werden das antike Rom, die Mondoberfläche oder Blutbahnen virtuell bereist. Steven Gätjen führt durch jede Frage und begleitet die Kandidat:innen durch die Abenteuer des Magic Cubes. Wer am Ende übrig bleibt, kann sich satte 100.000 Euro sichern.



Neugierig geworden? Alle sechs Folgen stehen ab sofort exklusiv auf Prime Video zur Verfügung.

