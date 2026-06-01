Heute streamen: In diesem Film spielt Tom Hanks eine der bedeutendsten Personen der Filmgeschichte

Der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks hat schon so viele Rollen gespielt, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Habt ihr ihn auch als Schöpfer des großen Mausimperiums mitbekommen?

US-Schauspieler Tom Hanks hat in über 40 Jahren Karriere schon einige historische Figuren gespielt, etwa den Astronauten Jim Lovell in Apollo 13. Vor 13 Jahren stellte er darüber hinaus eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Mediums Film dar: Walt Disney. In Saving Mr. Banks geht es aber vor allem um eine Kinderbuchautorin, die mehr oder weniger freiwillig mit Disney zusammenarbeitete.

Tom Hanks spielte Walt Disney im Film über die Mary Poppins-Autorin

Bevor Mary Poppins 1964 zum erfolgreichen Musical-Film mit Julie Andrews wurde, den die ganze Welt mit Disney assoziiert, war die fantasievolle Geschichte der magischen Nanny eine Kinderbuchreihe von P.L. Travers. Die australisch-britische Autorin weigerte sich jahrelang, Walt Disney die Rechte daran zu verkaufen, bis sie sich doch davon überzeugen ließ und sogar mit dem Mausimperium zusammenarbeitete, um den Film vorzubereiten.

Das Endergebnis voller Songs und animierter Tiere war Travers dann aber doch zu süßlich und verspielt. Dementsprechend spielt Emma Thompson sie in Saving Mr. Banks mit einem Augenzwinkern als strenge Spielverderberin, die erst vom lebhaften Walt um den Finger gewickelt werden muss.

Parallel zur Geschichte über die Reibereien zwischen Disney und Travers erzählt Saving Mr. Banks von der schwierigen Kindheit der Autorin in Australien und wie sie ihren Vater (Colin Farrell) verlor. Der Filmtitel bezieht sich wiederum auf den strengen Dad in der Mary Poppins-Geschichte, der erst durch den Besuch der Nanny geläutert wird.

Saving Mr. Banks zeichnet ein betont positives Bild der Industriegröße Disney. Ob die Figur im Film von John Lee Hancock viel mit der Realität zu tun hatte, sei dahingestellt. Sympathieträger Tom Hanks ist in jedem Fall Gold wert, um aus dem knallharten Geschäftsmann einen charmanten Geschichtenerzähler zu machen.

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Wo kann man Saving Mr. Banks sofort ansehen?

Natürlich streamt Saving Mr. Banks mit Tom Hanks und Emma Thompson beim Maus-eigenen Streaming-Dienst Disney+. Darüber hinaus findet man den Film aber auch als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Stellen. Von der Moviepilot-Community wurde er mit einer 7,2 von 10 bewertet.

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