Unfassbar intensives Abenteuer-Epos überwältigt mit seinen Bildern: Schaltet heute Abend ein

Der heutige Film-Tipp ist ein Rache-Thriller, der über einen hereinbricht wie eine Naturgewalt. Das cineastische und bildgewaltige Epos, wirkt lange nach – genau wie der Schmerz, den es zeigt.

Wenn man sich vor Augen führt, dass The Revenant - Der Rückkehrer auf einer realen Geschichte beruht, macht es das Epos von Alejandro González Iñárritu noch eindringlicher. Hinzukommt die oscarprämierte Performance von Leonardo DiCaprio, der den Film fast im Alleingang trägt. Das muss er auch, denn weitestgehend heißt es in dem bildgewaltigen Abenteuer: ein Mann gegen die Wildnis.

Kabel eins strahlt The Revenant am 8. November 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr das Epos mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Brutales Survival-Abenteuer in erbarmungsloser Natur: The Revenant läuft heute im TV

Im Jahre 1823 führt es Trapper Hugh Glass (DiCaprio) und sein Team durch ein gefährliches Territorium, das von indigenen Gruppen heftig verteidigt wird. Doch das ist nicht die größte Gefahr, denn Glass wird plötzlich von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Sein Mitstreiter Fitzgerald (Tom Hardy) lässt ihn zum Sterben zurück. Doch nicht genug: Er raubt ihm die letzte Ausrüstung und tötet sogar Glass’ Sohn vor dessen Augen.

Was folgt, ist ein knallharter Überlebenskampf, angetrieben durch das brennende Gefühl der Rache. Glass schleppt sich über hunderte Kilometer durch eine feindliche, vereiste Landschaft – seine stärkste Waffe ist sein Wille.

Dreharbeiten an der Belastungsgrenze

Die Authentizität des Films ist kein Zufall. Regisseur Iñárritu drehte fast ausschließlich mit natürlichem Licht – eine Entscheidung, die die Produktion nicht nur in die Länge zog, sondern auch die Schauspieler an ihre Grenzen brachte. Besonders DiCaprio musste einiges durchstehen: eiskalte Flüsse, frostige Temperaturen, das Essen roher Bisonleber und das Schlafen in Tierkadavern verlangtem dem Vegetarier alles ab. Kein Wunder also, dass ihm genau diese Rolle 2016 endlich den lange verdienten Oscar einbrachte.

Zwischen Naturgewalt und Rache

Was The Revenant so besonders macht, ist nicht nur die Geschichte eines Mannes, der überlebt, obwohl alles gegen ihn spricht. Es ist auch die rohe, ungeschönte Darstellung einer Zeit, in der das menschliche Leben kaum mehr wert war als ein Pelz. Gewalt, Verrat und Überlebenswille prägen die Handlung – und lassen das Publikum tief in eine Welt eintauchen, in der der Tod hinter jedem Baum lauern kann.

Dabei ist der Film nicht nur hart, sondern auch von atemberaubender Schönheit. Weite Schneelandschaften, mystische Wälder und das flackernde Licht der Dämmerung machen The Revenant zu einem filmischen Naturgemälde – rau, still und majestätisch zugleich.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2025 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.