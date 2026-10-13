Der beste Film aller Zeiten kommt heute im TV – nein, wirklich!

Viele Film-Fans und Kritiker:innen streiten sich seit Anbeginn der Zeit, was denn nun der beste Film aller Zeiten ist. Dabei fällt die Antwort so einfach aus.

Ihr wisst nicht, was ihr heute Abend machen sollt? Dabei kommt doch tatsächlich der besten Film aller Zeiten im TV. Wir müssen uns dabei nicht einmal auf Stimmen der Kritik oder Fan-Bewertungen berufen. Es stimmt wirklich, allerdings vor allem deshalb, weil Der beste Film aller Zeiten einfach so heißt.

Schauen könnt ihr Der beste Film aller Zeiten am heutigen Mittwoch, den 14. Oktober ab 20:15 Uhr auf Arte. Dort läuft der Streifen mit Penélope Cruz und Antonio Banderas ohne Werbung bis um 22:05 Uhr. Anschließend könnt ihr ihn in der Arte-Mediathek nachholen oder bei diesen Online-Anbietern hier streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Der beste Film aller Zeiten

Ein reicher, sehr alter Mann (José Luis Gómez) nimmt sich vor, der Welt nicht weniger als den besten Film aller Zeiten zu hinterlassen. Dafür heuert der 80-Jährige die exzentrische Regisseurin Lola Cuevas (Cruz) an, die noch einmal ganz eigene Vorstellungen davon hat, wie die überlebensgroße Vision des Milliardärs idealerweise umgesetzt werden sollte.

Sie verpflichtet einerseits den gefeierten Hollywood-Superstar Félix Rivero (Banderas) und andererseits den hochgelobten Charakterdarsteller Iván Torres (Oscar Martínez), der eigentlich aus der Theaterszene stammt. Hier prallen also zwei bis drei Welten aufeinander, und die unterschiedlichen Hauptdarsteller werden von ihrer Regisseurin äußerst extravaganten Vorbereitungen unterzogen.

Der beste Film aller Zeiten hat nicht nur einen bestechenden Titel

Ob Der beste Film aller Zeiten nun wirklich auch der beste Film aller Zeiten ist, müssen wohl alle mit sich selbst ausmachen. Fest steht aber auf jeden Fall, dass wir es hier mit einem höchst unterhaltsamen, selbstironischen Meta-Spaß zu tun haben, der sich völlig seinen schrulligen Ideen und dem Film im Film hingibt.

Wer dem Medium Film etwas abgewinnen kann und gute Schauspielerei zu schätzen weiß, dürfte hier mehr als nur auf seine oder ihre Kosten kommen. Es macht sehr viel Spaß, Penélope Cruz und Antonio Banderas, aber auch Oscar Martínez dabei zuzusehen, wie sie aneinandergeraten und sichtlich Freude am Schauspielern haben. Sowohl in ihren Rollen, die die Schauspieler spielen, als auch als echte Schauspieler.