Das ist einer der wirklich allerbesten Denzel Washington-Thriller: Heute könnt ihr ihn schauen

Fans von Haus des Geldes kommen bei diesem intelligent konstruierten Thriller auf ihre Kosten. Denzel Washington spielt an der Seite eines hochkarätigen Casts. Einschalten lohnt sich.

Oscar-Preisträger Denzel Washington hat viele gute Thriller in seiner Vita. Zu den besten gehört der 2006 erschienene Bankraub-Film Inside Man, in dem es Washington mit Clive Owen aufnehmen muss. Das überraschende Katz-und-Maus-Spiel fesselt von Anfang bis Ende.

Kabel eins zeigt Inside Man am 11. November 2026 um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr findet den spannenden Film auch im Stream bei Netflix und anderen Anbietern.

Inside Man im TV: Wendungsreicher Bankraub mit Hollywood-Stars

In Inside Man stürmt eine Diebesbande mitten in New York eine Bank und nimmt zahlreiche Geiseln. Kopf des Ganzen ist Dalton Russel (Clive Owen), der der Polizei immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Das muss auch Detective Keith Frazier (Washington) anerkennen, der alles daran setzt, um die Geiseln unbeschadet zu befreien.

In das psychologische Duell der beiden Männer mischt sich plötzlich eine weitere Person ein. Die einflussreiche Vermittlerin Madeleine White (Jodie Foster) wurde von dem Gründer der Bank angeheuert und verfolgt ihre eigenen Interessen. Doch ihre Anwesenheit wirft zusätzliche Fragen in dem ohnehin schon rätselhaften Fall auf.

Inside Man fesselt mit wendungsreichem Erzähltempo

Inside Man ist die vierte Zusammenarbeit zwischen Washington und Regisseur Spike Lee, der einen temporeichen Thriller abliefert, der für einige Überraschungen gut ist. Interessant ist vor allem das Zusammenspiel der Figuren. Washington spielt einen charismatischen Ermittler mit jeder Menge Selbstbewusstsein, doch auch Kontrahent Owen gewinnt durch seine ruhige und überlegte Art die Sympathien des Publikums, so dass man nie ganz weiß, auf welche Seite man sich als Zuschauende:r eigentlich schlagen soll.

Foster als eiskalte Geschäftsfrau bringt zusätzliche Spannung in den Film, gerade weil sie sich von keinem der beiden Männer auf eine Seite ziehen lässt. In den Nebenrollen finden sich mit Willem Dafoe, Chiwetel Ejiofor und Christopher Plummer ebenfalls hochkarätige Stars, die den Cast abrunden.

Die raffinierte Erzählweise arbeitet mit Zeitsprüngen, so dass immer wieder neue Informationen enthüllt werden und das Geschehen in ein anderes Licht rückt. Denn die Verbrecher scheinen mehr zu wollen als nur Geld und Diamanten. Was hinter dem großangelegten Überfall steckt, entblättert sich nur langsam.

Mit einer Wertung von 7,6 von 10 Punkten landet Inside Man bei Moviepilot auf Platz 1 der besten Filme mit Denzel Washington. Außerdem findet ihr ihn in der Top 10 der besten Heist-Krimis und der besten Caper-Krimis. An den Kinokassen wurde Inside Man ebenfalls zu einem großen Erfolg. Mit einem Budget von 50 Millionen US-Dollar spielte er weltweit knapp 186 Millionen ein.



Auch 20 Jahre nach Erscheinen ist der Thriller noch immer sehenswert. Mit seinem starken Cast, den überraschenden Wendungen und der cleveren Erzählstruktur fesselt Inside Man von Anfang bis Ende.