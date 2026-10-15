Heute läuft ein Fantasy-Actionfilm im TV, den ich viel zu jung geschaut habe: Eine Szene kann ich nie vergessen

Am Sonntag strahlt Tele 5 einen wilden Genre-Mix aus, den ich als Kind (zu oft) im Fernsehen gesehen habe. Vor allem eine Szene aus dem Film hat sich in mein Gehirn eingebrannt.

Schon in jungen Jahren stand ich viel zu häufig viel zu nah vor dem Fernseher und war wie hypnotisiert von den Bildern, die vor mir über den Bildschirm flimmerten. Das führte nicht nur dazu, dass ich schon ab der ersten Klasse in der Grundschule eine Brille brauchte, sondern auch zu Momenten, die mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen sind. Einer davon stammt aus Big Trouble in Little China, John Carpenters wüstem Mix aus Fantasy-, Action- und Horror-Elementen, der heute Abend im Free-TV läuft.

Tele 5 strahlt den Film am 18. Oktober 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ steht Big Trouble in Little China mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. Heute liebe ich den Streifen noch immer aus verschiedenen Gründen, doch damals hat mich eine Sequenz ganz besonders in ihren Bann gezogen.

Diese Big Trouble in Little China-Szene ging mir nicht mehr aus dem Kopf

Im John Carpenter-Film von 1986 spielt Kurt Russell (Die Klapperschlange) den LKW-Fahrer Jack Burton. In San Francisco begibt sich dieser mit der Reporterin Gracie Law (Kim Cattrall) auf die Suche nach der entführten Verlobten seines Freundes Wang (Dennis Dun) ist. Die Spur führt sie zu irgendwann zu dem mysteriösen Millionär Lo Pan, der übernatürliche Mächte ins Spiel bringt.

Mit diesen Kräften geraten die Hauptfiguren ziemlich früh in Berührung, als Jack und Wang in einer Gasse in Chinatown zuerst in einen Trauerzug und dann einen Straßenkrieg zwischen zwei verfeindeten asiatischen Gangs geraten. Aufgebrochen wird die Schlacht plötzlich durch das Auftauchen drei außergewöhnlicher Krieger, die überdimensionale Strohhüte tragen, die ihre Gesichter verdecken, und jeweils mit persönlichen Waffen ausgestattet sind.

Als ich Carpenters Film im Alter von ca. acht Jahren das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, hat sich vor allem diese Sequenz sofort in meinen Kopf eingebrannt. Das auffällige Design der viel zu groß wirkenden Strohhüte, die Donnerblitze, auf denen sie ins Getümmel gesprungen kommen oder schweben, und ihre stoisch demonstrierte Übermacht waren für mich mit nichts aus dem Action-Bereich vergleichbar, den ich bis zu diesem Moment gekannt hatte.



Obwohl die Sequenz mit den Superkriegern nur wenige Minuten dauert, habe ich bei späteren Sichtungen immer wieder auf genau diesen Moment hingefiebert, in dem das Trio erneut auftaucht und seine mächtigen Fähigkeiten vorführt.

John Carpenters überzogenes Spektakel begeistert mich immer noch als wilde Genre-Achterbahnfahrt

Viele Jahre später erkenne ich als Erwachsener heutzutage viel besser die genussvoll überzeichneten Anspielungen und Genre-Elemente, die Carpenter wie bei einem Eintopf zusammenrührt. Der Regisseur gräbt sich in Big Trouble in Little China augenzwinkernd kreuz und quer durch Einflüsse des asiatischen Kinos. Dabei wirft er Martial-Arts-Einlagen, mystische Kreaturen und schwarze Magie durcheinander und lässt dann Kurt Russell im Macho-Modus der 80er-Actionfilme durch diesen ungebremsten Absurditäten-Zirkus turnen.

Egal, wie sehr ich mittlerweile die Selbstironie und den Trash-Faktor von Big Trouble in Little China schätzen kann – sobald die drei absurd großen Strohhüte auf dem Bildschirm auftauchen, läuft mir ein leichter Schauer über den Rücken und die Haare auf meinen Armen beginnen zu kribbeln.