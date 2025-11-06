Heute im TV: Der beste Teil der größten Fantasy-Reihe unserer Zeit

Mit dem dritten Teil der weltberühmten Filmreihe, der heute im TV läuft, entwickelte sich aus einem Kinderabenteuer ein echtes Fantasy-Meisterwerk, das Spannung bis zum Schluss bietet.

Harry Potter und der Gefangene von Askaban hatte eine schwere Aufgabe, denn nicht nur die Figuren wurden von Kindern zu Teenagern, auch die ganze Reihe sollte mit dem dritten Teil erwachsener werden. Regisseur Alfonso Cuarón gelang diese Transformation so gut, dass für viele Kritiker:innen und Fans der dritte Teil als der beste der Reihe gilt.

Am 31. Oktober 2026 strahlt RTL Harry Potter 3 um 20:15 Uhr aus. Unabhängig vom TV-Programm streamt Der Gefangene von Askaban mit verschiedenen Streaming-Optionen.

Harry Potter 3 im TV: Fantasy-Reihe wird neu ausgerichtet

Das dritte Schuljahr beginnt in Hogwarts und Harry (Daniel Radcliffe) wird von dem Zauberer Sirius Black (Gary Oldman) aufgesucht, der aus dem Gefängnis Askaban entflohen ist. Während das Schloss unter strenger Bewachung der unheimlichen Dementoren steht, entdeckt Harry immer mehr Geheimnisse über seine eigene Vergangenheit und das Schicksal seiner Eltern.

Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón verlieh der Geschichte 2004 einen ganz neuen Ton, der deutlich ernsthafter und bedrohlicher war. Unvergessen ist die hochspannende Zugszene mit den Todessern, die auch aus einem Horrorfilm hätte stammen können. Kein Wunder also, dass die FSK-Freigabe auf 12 kletterte.

Neben dichter Atmosphäre und einer eindringlichen musikalischen Untermalung durch John Williams (Indiana Jones, Krieg der Sterne), bekommt das Publikum aber auch inhaltlich eine gefühlvolle Geschichte präsentiert, die seine Protagonisten und das Publikum ernst nimmt.

Harry Potter 3 ist der beste Film der Reihe

Der Gefangene von Askaban hob die Fantasy-Reihe inhaltlich und filmisch auf ein völlig neues Level, doch nicht nur bei Moviepilot landete Teil 3 auf Platz 1 der besten Harry Potter-Filme. Auch das Magazin Collider und GameRant sehen den Film auf dem Treppchen. Bei Rotten Tomatoes und IMDb schafft er es laut Wertungen immerhin auf Platz 2, gleich hinter dem großen Finalfilm Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2.

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Ob dieser markante Sprung auch in der kommenden Harry Potter-Serie zwischen Staffel 2 und 3 spürbar sein wird, bleibt abzuwarten. Die erste Staffel feiert am 25. Dezember Premiere bei HBO Max.

Dieser Artikel wurde erstmals im November 2025 auf Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.