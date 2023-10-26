Heute im TV: Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, der nur 325.000 Dollar gekostet und das 215-Fache eingespielt hat

Bei RTLZwei könnt ihr passend zu Halloween eines der größten Horror-Meisterwerke überhaupt schauen. Beeindruckend ist vor allem, wie viel der Regisseur aus vergleichsweise wenig Budget damals rausgeholt hat.

Wenn es um die größten Horror-Ikonen der Filmgeschichte geht, darf Michael Myers nicht fehlen. 1978 erschuf Regisseur John Carpenter in Halloween - Die Nacht des Grauens mit dem emotionslosen Serienkiller eine Genre-Legende und ein Franchise, das es inzwischen auf 13 Filme gebracht hat.

Falls ihr den Ursprung der Halloween-Reihe mal wieder schauen wollt, könnt ihr Halloween am heutigen Samstag, dem 31. Oktober 2026 um 00:15 Uhr bei RTLZwei oder mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen. Carpenter drehte sein Horror-Meisterwerk damals übrigens mit vergleichsweise extrem wenig Geld. Der Erfolg war umso verblüffender.

Horror-Meilenstein im TV: Darum geht es in Halloween mit dem Serienkiller Michael Mayers

Nachdem er 1963 als kleiner Junge seine ältere Schwester ermordete und ins Sanatorium eingeliefert wurde, gelingt Michael Myers 15 Jahre später die Flucht. Zurück in seiner Heimatstadt Haddonfield stalkt er die junge Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), um sie und ihre Freunde zu jagen.

Trotz minimalistischer Mittel ist Carpenters erster Halloween-Teil bis heute einer der effektivsten und angsteinflößendsten Horrorfilme überhaupt. Dank großartiger Bilder, einem legendären Theme-Song und Michael Myers als rätselhaftes Serienkiller-Phantom kann man den Film einfach immer wieder schauen.

Halloween wurde extrem günstig gedreht und ging dann durch die Decke

John Carpenter drehte den Streifen damals mit gerade mal 325.000 Dollar Budget. Weltweit spielte der Horror-Kracher laut The Numbers dann über 70 Millionen Dollar ein und damit das 215-fache seines Budgets. Die weltbekannte Michael Myers-Maske wurde zum Beispiel aus einer billigen Captain-Kirk-Maske für 1,98 Dollar angefertigt. Trotzdem hat ihrer dieser Umstand nichts an beängstigender Wirkung geraubt.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2023 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.