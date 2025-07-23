Heute im TV: Harter Kriegsfilm, der euch bis 1 Uhr nachts vor den Bildschirm fesselt

Im Fernsehen läuft heute Abend Der Pakt von Guy Ritchie im Free-TV. Für den Kriegsfilm mit einem traumatisierten Jake Gyllenhaal bekam der Regisseur großartige Kritiken.

Nachdem sein Film Operation Fortune noch im Kino lief, ist der nachfolgende Guy Ritchie-Blockbuster The Covenant aka Der Pakt in Deutschland direkt im Streaming-Abo von Amazon Prime gelandet. Heute läuft der Kriegsfilm mit Jake Gyllenhaal im Fernsehen. Bei den Kritiken und der Moviepilot-Community kam der Film sehr gut an.



Kabel eins strahlt Guy Ritchie's Der Pakt am heutigen Dienstag, den 13. Oktober 2026 um 22:30 Uhr aus. Der fesselnde Mix aus Action und Drama hält euch bis zum Ende der Ausstrahlung um 00:50 Uhr bei der Stange. Alternativ könnt ihr den Film mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

TV-Tipp: Darum geht es im Kriegsfilm von Guy Ritchie

In Der Pakt spielt Gyllenhaal den Sergeant John Kinley, der seinen letzten Einsatz in Afghanistan antritt. Als er am Kopf verletzt wird, rettet der heimische Übersetzer Ahmed (Dar Salim) sein Leben. Danach kann er sich wegen einer Amnesie nur noch an Ahmed erinnern. Als der Übersetzer und dessen Familie in Lebensgefahr gerät, begibt sich Kingsley doch noch einmal für eine Rettungsmission nach Afghanistan.

Schaut hier noch einen Trailer zum Guy Ritchie-Kriegsfilm:

Guy Ritchie's The Covenant - Trailer 2 (English) HD

Kritiken feiern den neuen Guy Ritchie-Kriegsfilm überwiegend

Der Pakt wurde sehr gut aufgenommen. Bei dem Kritiken-Aggregator Rotten Tomatoes kommt der Kriegsfilm auf einen hohen Durchschnitt von 82 Prozent. In ihrer Kritik schreibt Victoria Alexander zum Beispiel:

Ritchie musste seinen Namen nicht in den Titel des stärksten und beeindruckendsten Films seiner Karriere aufnehmen. Es ist eine prägende Demonstration, die ihn von seinem Genre befreit. Es ist Gyllenhaals überzeugendste Rolle. Ein äußerst realistischer Kriegsfilm.

Auch bei der Moviepilot-Community kommt der Streifen mit einem Bewertungsschnitt von 7,1 von 10 Punkten sehr gut an. In der Jahresbestenliste 2023 schaffte es der Film außerdem in die Top 30 nach Wertungen der Community.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2023 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.