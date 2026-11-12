Heute unbedingt einschalten: Es läuft einer der besten Filme, die ich je im Kino geschaut habe

Nach 42 Jahren (!) feiert heute der vielleicht beste Konzertfilm aller Zeiten seine deutsche Free-TV-Premiere. Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott legt ihn euch aufgrund einer unvergesslichen Erfahrung ans Herz.

Ich musste es zuerst zweimal lesen, doch es stimmt wirklich: Der legendäre Talking Heads-Konzertfilm Stop Making Sense feiert erst heute seine Free-TV-Premiere. Das musikalische Meisterwerk von Das Schweigen der Lämmer-Regisseur Jonathan Demme ist 1984 erschienen und gilt für viele bis heute zurecht als Maßstab seines Genres. Ich selbst habe Stop Making Sense erst vor drei Jahren im Rahmen der 4K-Wiederaufführung zum ersten Mal gesehen – und erlebte einen der besten Kinobesuche meines Lebens.

Arte strahlt Stop Making Sense am heutigen Freitag, dem 13. November 2026 um 22:40 Uhr erstmals im deutschen Free-TV aus. Alternativ könnt ihr den Film auch mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Erstmals im Free-TV: Stop Making Sense ist ein unvergleichlich euphorischer Rausch

Für seinen revolutionären Konzertfilm hat Demme drei ausverkaufte Konzertabende der avantgardistischen Pop- und New-Wave-Band Talking Heads in Los Angeles mit acht Kameras und 24 Tonspuren begleitet. Das Ergebnis ist nicht nur ein audiovisuell überwältigendes Ereignis, sondern bringt den ungewöhnlichen Charakter der Gruppe mithilfe der kunstvoll-durchdachten Inszenierung zum Ausdruck.

Zu Beginn ist da nur Frontmann David Byrne, der alleine auf die Bühne kommt, einen Kassettenrekorder aufstellt und eine reduzierte Version des Songs Psychokiller performt. Erst nach und nach gesellen sich die restlichen Bandmitglieder und weitere Musiker:innen zu ihm, um die Auftritte zu einem überwältigenden Happening zu steigern. Auch wenn ihr keine Talking Heads-Fans seid oder die Musik der Band kaum kennt, erzeugt Stop Making Sense eine unbeschreibliche Energie, die alles und jeden mitreißt.



Ich selbst wurde im September 2023 Zeuge davon, als der Konzertfilm dank A24 in der neuen 4K-Restaurierung nochmal ins Kino gebracht wurde. Da ich mir die Wiederaufführung zusätzlich im riesigen IMAX-Saal ansehen konnte – natürlich inmitten von Talking Heads-Fans – wurde der Kinobesuch zu einem Event. Neben der brillant aufbereiteten Bild- und Tonqualität fühlte es sich schnell so an, als würde ich nicht einfach einen Film auf der Leinwand sehen, sondern live bei dem Konzert dabei sein.

Die Menschen im Saal konnten sich irgendwann kaum noch auf ihren Kinositzen halten und begannen, Hits wie Burning Down the House oder This Must Be the Place mitzusingen, während einige sogar aufstanden und zu tanzen anfingen.

Dieser Clip liefert euch eine Ahnung davon, wie mitreißend Stop Making Sense ist:

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Zuhause auf dem Fernseher wird dieses magische Mittendrin-Gefühl meines Kinoerlebnisses natürlich schwer nachzustellen sein. Trotzdem ist Stop Making Sense auch im kleineren Rahmen eine Seherfahrung, die sich einfach kaum beschreiben und nur selbst erfahren lässt. Falls ihr Demmes einmaligen Konzertfilm wirklich noch nie gesehen haben solltet, gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr.