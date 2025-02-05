Heute im TV: Richtig guter Action-Kriegsfilm mit 149-Millionen-Budget, der vor 9 Jahren alle überrascht hat

Im TV läuft heute Abend ein DC-Kracher, der über 21 Jahre in Entwicklung war und dann an den Kinokassen komplett durchgestartet ist.

Die Mischung aus Weltkriegs-Inferno und Superhelden-Action ist nicht oft im Kino zu sehen. Ein Blockbuster, der die beiden Genres gelungen kombinierte, ist der erste Wonder Woman-Teil mit Gal Gadot. Der DC-Film, der heute im Free-TV läuft, wurde zum Box Office-Überflieger.

Nitro strahlt den Blockbuster am 9. Juni um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den ersten Wonder Woman-Film mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Superhelden-Spektakel im TV: Darum geht es in Wonder Woman

In der Comic-Verfilmung von Regisseurin Patty Jenkins wurde die Amazone Diana (Gadot) über Jahrhunderte auf ihrer Heimatinsel Themyscira zur Kriegerin ausgebildet. 1918 landet der britische Spion Steve Trevor (Chris Pine) auf der Insel. In seinem Kampf gegen die Deutschen während des Ersten Weltkriegs unterstützt ihn Diana schließlich.

Schaut hier noch einen Wonder Woman-Trailer:

Wonder Woman - Trailer 7 (Deutsch) HD

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Wonder Woman war lange in Planung und am Ende zahlte sich die Geduld aus

Die Idee für einen Wonder Woman-Film existierte erstmals 1996, als Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman mit einer Adaption beauftragt wurde. Nach diversen Wechseln hinter den Kulissen war es 2017 so weit und der Wonder Woman-Film kam mit einem Budget von 149 Millionen Dollar in die Kinos.

Mehr dazu lest ihr hier: Wonder Woman: Der DC-Überflieger scheiterte 30 Mal, bevor die Rettung kam



Bei der Moviepilot-Community kommt Wonder Woman auf einen positiven Schnitt von 6,8 von 10 Punkten bei über 4900 Bewertungen. Laut Box Office Mojo spielte die Comic-Verfilmung weltweit über 822 Millionen Dollar ein, was Wonder Woman zu einem Mega-Hit machte. 2020 folgte die Fortsetzung Wonder Woman 1984.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2023 auf Moviepilot erschienen.