Heute im TV: Einer der atemberaubendsten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 10 Jahre

Das heutige TV-Programm wartet mit einem epischen Science-Fiction-Film von einem der besten Blockbuster-Regisseure auf. Wir versprechen euch ein Erlebnis der Extraklasse.

2018 kam Ready Player One in die Kinos, ein großer Sci-Fi-Film von Steven Spielberg (Jurassic Park, Indiana Jones). Die fantastische Zukunftsvision könnt ihr heute Abend im Fernsehen schauen. Wir verraten euch drei Gründe, warum sich ein Blick in Ready Player One so sehr lohnt.

Vox strahlt den Sci-Fi-Kracher am heutigen Donnerstag, den 29. Oktober 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Ready Player One mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Grund 1: Die dynamische Action von Ready Player drückt euch ins Sofa

Vor allem das Rennen zu Beginn des Films, das durch die virtuelle Online-Plattform namens OASIS führt, wird euch den Atem rauben. Spielberg nutzt in der Sequenz jeden Millimeter des Bildschirms aus und gibt uns ein authentisches Gefühl für die Geschwindigkeit der Rennteilnehmenden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ready Player One schauen:

Ready Player One - Trailer (Deutsch) HD

Das VR-Thema des Films lädt zu visuellen Spielereien ein, was der Regisseur nur zu gerne annimmt: Schwerelose Tänze, chaotische Schlachten, dystopische Städte: alles sieht toll aus in Ready Player One.

Grund 2: Steven Spielbergs Leidenschaft für Science-Fiction-Welten

Spielberg beherrscht so gut wie jedes Genre, Science-Fiction hat es ihm aber besonders angetan. E.T., Krieg der Welten, Unheimliche Begegnung der dritten Art erzählen von Kontakten mit Außerirdischen, Minority Report und A.I. entwerfen Zukunftsszenarien. Ready Player One ist seine Antwort auf die Frage, wie Virtuelle Realität sinnliche Erfahrungen und das Zusammenleben der Menschen verändert.

Grund 3: Die vielen Easter-Eggs in der Sci-Fi-Welt

Der Science-Fiction-Film baut seine Handlung auf einer abenteuerlichen Suche nach drei Easter-Eggs in der virtuellen Welt Oasis auf. Hauptfigur Wade (Tye Sheridan) saust mit dem DeLorean aus Zurück in die Zukunft über die digitalen Straßen. Das ist eine der offensichtlicheren Anspielungen auf bekannte Filme von wohl weit über 100 Verweisen. Das Highlight im Referenzen-Strudel ist definitiv eine Sequenz, die komplett in einem der furchterregendsten Horrorfilme aller Zeiten spielt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form 2021 bei Moviepilot veröffentlicht. Wir haben ihn für euch aktualisiert.

