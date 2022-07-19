Heute im TV: Ein Superheldenfilm für die Ewigkeit

Bei RTL Zwei könnt ihr heute Abend Watchmen schauen. Die Comic-Adaption von Zack Snyder ist einer der besten Superhelden-Filme aller Zeiten und beeindruckt mit Härte und Konsequenz.

Mit seiner brutalen Härte und düsteren Konsequenz ist Watchmen - Die Wächter bis heute ein Superhelden-Film geblieben, der sich wuchtig über vergleichbare Werke des Genres erhebt. Mit seiner Adaption von Alan Moores kultigem Comic hat Zack Snyder nicht nur einen der vorlagentreusten und stylishten, sondern generell besten Superhelden-Filme aller Zeiten geschaffen.



Heute Abend strahlt RTL Zwei Watchmen - Die Wächter um 22:50 Uhr aus. Alternativ könnt ihr das Meisterwerk mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen. Taucht einmal mehr in diese finstere Parallelwelt ein, die das Bild vom Superhelden als strahlender Retter bitter zerschmettert.

TV-Tipp: Worum geht es in Watchmen von Zack Snyder?

Watchmen entwirft eine alternative Weltgeschichte, in der Superhelden in die größten Konflikte der Menschheit eingegriffen haben. Die Handlung dreht sich um ein fiktives Amerika im Jahr 1985, wo Richard Nixon noch immer Präsident ist, da er den Vietnamkrieg mithilfe der Superheldentruppe Watchmen gewinnen konnte.

Hier könnt ihr noch einen zweiten Trailer zu Watchmen schauen:

Watchmen - Trailer 2 (Deutsch)

Nachdem die Mitglieder dieses Teams schon in Pension gegangen sind, wird einer ihrer früheren Kameraden ermordet. Der maskierte Rächer Rorschach (Jackie Earle Haley) begibt sich auf die Suche nach dem Täter und stößt auf eine Verschwörung, durch die es allen Superhelden an den Kragen gehen soll.

Was macht Watchmen als Superhelden-Film so besonders und herausragend?

Für Watchmen hat Zack Snyder seinen Stil fortgesetzt, den er auch schon in seinem gefeierten Schlachten-Epos 300 verfolgt hat. Mit der Verfilmung von Alan Moores Comic überträgt der Regisseur die Vorlage überwiegend Panel für Panel in bewegte Bilder. Durch mal schillernd-fantasievolle, mal dreckig-düstere Impressionen entsteht ein bildgewaltiges, realistisches Superhelden-Universum, das von Zynismus, Hoffnungslosigkeit und Verbitterung geprägt ist.

Während die Helden in Watchmen bis auf den strahlend blauen Dr. Manhattan (Billy Crudup) selbst gar keine Superkräfte haben, raubt der harte Film ihnen auch jeden Funken von Heldenhaftigkeit. Stattdessen werden einem hier höchstens Antihelden präsentiert, die von der Gesellschaft als Gefahr angesehen und ausgeschlossen werden, wobei sie sich durch enthüllte Intrigen selbst zu zerfleischen drohen.

Bis die bittere Wahrheit ganz am Schluss enthüllt wird und Watchmen tragisch konsequent endet, führt Zack Snyder mit audiovisuell hervorragenden Momenten, toll eingesetzten Popsongs von Nena, Jimi Hendrix & Co. und schmerzhaft brutalen Konfrontationen durch diese dystopische Welt. Von "Superhelden" kann hier am Ende wirklich keine Rede mehr sein.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals 2021 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.