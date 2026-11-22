Der heutige Film-Tipp gehört zu den frühen Western, die mit einer neuen Technologie das Kino veränderten. Nicht nur bildlich fesselt der Film, sondern auch mit seinem ungewöhnlichen Helden.

Beim 1955 erschienenen Western Der Mann aus Laramie entfesselt sich die weite Prärie in voller Kraft, denn der zu Unrecht vergessene Streifen wurde damals im noch recht neuen CinemaScope-Verfahren gedreht und nutzt das breite Leinwandformat voll aus. Davon könnt ihr euch heute selbst überzeugen, wenn Der Mann aus Laramie im TV läuft.

Am 29. November 2026 zeigt Arte den Western um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch ihr findet Der Mann aus Laramie auch bei verschiedenen Streaming-Anbietern.

Der Mann aus Laramie im TV: Ein Western mit düsterem Helden

Der Western basiert auf der gleichnamigen Erzählung von Thomas T. Flynn. Darin verschlägt es Will Lockhart (James Stewart) in das abgelegene Städtchen Coronado in New Mexico. Er will herausfinden, wer die modernen Gewehre an Apachen verkauft hat, mit denen sein Bruder und weitere Soldaten getötet wurden.

Seine Nachforschungen führen ihn auf die Spur des mächtigen Ranchers Alec Waggoman (Donald Crisp) und seiner Gefolgsleute. Schon bald gerät Lockhart in einen gefährlichen Konflikt, in dem Macht, Gier und persönliche Feindschaften eine explosive Mischung ergeben.

Statt eines klassischen und selbstsicheren Westernhelden spielt Stewart eine von Rachegedanken getriebene Figur, die weit entfernt vom unbeschwerten Sympathieträger ist. Das passt auch zum vielschichtigen Regisseur Anthony Mann, dem eindimensionale Charaktere fernliegen und der hier einen Western mit einem düsteren Psychodrama verbindet.

Stewart, den viele aus Alfred Hitchcocks Meisterwerk Vertigo kennen dürften, arbeitete in Der Mann aus Laramie zum achten Mal mit Mann zusammen. Das letzte gemeinsame Projekt unterlag einer großen Neuerung, denn erstmals drehte der Regisseur einen Film mit der noch jungen CinemaScope-Technologie.

Der Mann aus Laramie nutzte bahnbrechende Filmtechnologie

Not macht erfinderisch. Das dachte sich wohl auch Anfang der 50er-Jahre die Kinoindustrie, als der Fernseher in immer mehr Haushalte einzog. Um das Publikum wieder in die Säle zu locken, hieß die Innovation Breitband (via BR ). Twentieth Century Fox entwickelte 1953 das Verfahren, bei dem durch spezielle Linsen das Bild während des Drehs zusammengestaucht und später durch die Kinoprojektoren auf die doppelte Länge auseinandergezogen wurde.

Als einer der frühen CinemaScope-Western demonstrierte Mann mit Der Mann aus Laramie, welche erzählerischen Möglichkeiten das Breitbildformat bot. Denn Stewarts wirkt in der Weite der Landschaft ebenso verloren wie die Innenwelt seiner Figur. Dabei lässt Mann durch die langsame Erzählweise seinem Publikum Zeit, sich in dem durchdacht inszenierten Western umzusehen und die Prärie auf sich wirken zu lassen.