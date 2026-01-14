Heute uncut im TV: Einer der härtesten Horror-Thriller, der wirklich nichts für schwache Nerven ist

Gerne-Fans können sich heute Abend auf einen richtig krassen Slasher-Horrorfilm freuen. Nach 20 Jahren auf dem deutschen Index läuft der französische Splatter-Kultfilm endlich auch in Deutschland ungeschnitten.

Bereits 2003 schockte High Tension von Regisseur Alexandre Aja (The Hills Have Eyes) das französische Publikum. Das deutsche Publikum bekam den Horror-Schocker aber so nicht zu Gesicht, denn der landete hierzulande direkt auf dem Index. Erst 2023 wurde erstmals die ungeschnittene Heimkinofassung als 4K-Mediabook mit FSK 18 veröffentlicht.

Tele5 strahlt High Tension am 16. Januar 2026 um 00:00 Uhr und damit ungeschnitten aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den knallharten Streifen bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen.

TV-Tipp: Darum geht es in dem Splatter-Film High Tension

Alex (Maïwenn Le Besco) und Marie (Cécile De France) sind unzertrennliche Freundinnen und wollen zusammen Alex' Familie auf dem Land besuchen. Doch der ruhige Trip verwandelt sich in einen Albtraum, als plötzlich ein durchgedrehter LKW-Fahrer die Eltern überfällt und ein Blutbad hinterlässt. Die beiden Freundinnen müssen jetzt zusammenhalten und versuchen, dem bestialischen Killer zu entkommen.

High Tension ist "Gore-Schlachtplatte, Spannungskino und Mindfuck-Mysterium"

Während in Deutschland High Tension auf der Liste der jugendgefährdenden Medien landete, wurde der Splatter-Film in Frankreich mit einer FSK 16-Freigabe in die Kinos gelassen. Mag sein, dass es daran lag, dass Anfang der 2000er unser hartgesottenes Nachbarland von aufsehenerregenden Slasher-Filmen überschwemmt wurde, die unter die Neue französischen Härte fallen. Dazu gehört eben auch High Tension, der für Regisseur Alexandre Aja den Durchbruch bedeutete und die Weichen für seine Laufbahn in Hollywood stellte.

Wer ein gutes Gemetzel zu schätzen weiß, sollte sich High Tension nicht entgehen lassen. Der klassische Splatter kommt schnell zur Sache und hinterlässt ein Blutbad, wie wir es uns von einem kompromisslosen Genre-Kino wünschen. Das findet auch Daniel Fabian von unserer Schwesterseite Filmstarts :

Selten hat der Mix aus Gore-Schlachtplatte, Spannungskino und Mindfuck-Mysterium so gut funktioniert – auch wenn man in Sachen Logik nun das ein oder andere Fass aufmachen könnte, an dem sich viele seit jeher stören.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.