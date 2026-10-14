Heute vor 21 Jahren wurde der umstrittenste James Bond-Darsteller enthüllt – sofort gab es Boykottaufrufe

Ein neuer James Bond-Darsteller sorgt immer für Diskussionen. Doch bei keinem Casting war der Aufschrei so groß wie bei diesem 007, der vor 21 Jahren erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Rückblickend kann man es kaum glauben, aber tatsächlich gingen die Meinungen sehr weit auseinander, als Daniel Craig am 14. Oktober 2005 offiziell in den Doppelnullstatus befördert wurde. Insgesamt fünfmal sollte er den Agenten im Geheimdienst Ihrer Majestät auf der Leinwand verkörpern, angefangen bei Casino Royale.

Viele Fans der Reihe waren damals jedoch alles andere als begeistert von der Wahl des neuen Bond-Darstellers, sodass es zu Protestwellen kam. Besonders scharf kritisiert wurde Craigs Aussehen. Blonde Haare? Auf keinen Fall! Es hieß sogar, dass er nicht attraktiv genug sei und ihm der Charme und die Eleganz früherer Bonds fehlten.

Die massive Fan-Kampagne gegen Daniel Craigs Bond

Casino Royale hatte zu diesem Zeitpunkt noch niemand gesehen, weil der Film erst ein Jahr später ins Kino kam. Dennoch kam es zu Boykottaufrufen – Stichwort: CraigNotBond – und diversen Initiativen, die sich für die Rückkehr von Pierce Brosnan einsetzten, der zuvor viermal überaus erfolgreich die Welt gerettet hatte.

Filmhistorisch ist das gleich aus zwei Gründen interessant: Craig verwandelte sich in den darauffolgenden Jahren in einen der beliebtesten Bonds überhaupt und führte mit Skyfall den bis heute einzigen Milliarden-Hit der Reihe an. Die Proteste, die 2005 auf sein Casting folgten, nahmen zudem eine große Bewegung der Popkultur vorweg.

Fan-Stimmen wurden in den vergangenen zwei Dekaden durch Social Media und Co. immer lauter, geradezu unüberhörbar. 2005 steckte das Internet als Verstärker dieser Empörung fast noch in seinen Kundenschuhen, doch die massiven Kampagnen, die gegen Craig gefahren wurden, lieferten einen bitteren Vorgeschmack.

Von höhnischen Sprüchen wie "Blond, James Blond" bis zu ganzen Websites, die unter sprechenden URLs wie craignotbond.com und danielcraigisnotbond.com nur Anti-Craig-Inhalte veröffentlichten, musste Daniel Craig einiges aushalten, ehe er sich überhaupt das erste Mal im Smoking einen Wodka-Martini bestellen konnte.

Das James Bond-Team stellte sich hinter Daniel Craig

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson, die das Franchise von ihrem (Stief-)Vater Albert R. Broccoli geerbt hatten, blieben ihrer Vision treu und rüsteten Bond mehr als gekonnt für ein neues Blockbuster-Zeitalter, das sich mit rasender Geschwindigkeit von den lustvoll-übertriebenen Brosnan-Bonds aus den 1990er Jahren entfernte.

Düster und realistisch: Was The Dark Knight ein paar Jahre später für Comicverfilmungen war, dürfte Die Bourne Identität bereits 2002 im Genre des Agentenfilms bewirkt haben. Brosnans Bond funktionierte in dieser Welt nicht mehr. Broccoli und Wilson erkannten das und unterzogen die Filmfigur ihrer bis dato radikalsten Grunderneuerung.

Diese Grunderneuerung dürfte maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass sich Craig doch ins Herz des Publikums gespielt hat. Sein Bond ist greifbar und verletzlich. Sicherlich steckt in ihm auch ein Berserker, der durch Wände bricht. Mit keinem anderen 007 – außer vielleicht George Lazenby – konnte man jedoch so mitfühlen wie mit Craig.

Alle Craig-Bonds im Überblick:

So wurde Daniel Craig 2005 zum neuen James Bond

Obwohl Brosnan seinerzeit mehrfach signalisiert hatte, dass er gerne einen fünften Bond drehen würde, war schnell klar, dass Eon Productions nach Stirb an einem anderen Tag ein weiteres Reboot ins Auge fasste. Eineinhalb Jahre lang wurde ein Nachfolger gesucht. Craig setzte sich in diesem Prozess gegen 72 Konkurrenten durch.

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Vorgesprochen hat er mit zwei Szenen: dem ersten Treffen mit Vesper Lynd aus Casino Royale und der Hotelzimmerbegegnung mit Tatiana Romanova aus Liebesgrüße aus Moskau. Dazu kamen natürlich viele weitere Tests vor laufender Kamera. Doch Craig überzeugte die Verantwortlichen der Reihe immer wieder mit seiner Frische.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu James Bond 26

Kein anderer Darsteller hat sich Bond so sehr und über einen so langen Zeitraum hinweg zu eigen gemacht. Über zwei Dekaden hatte Craig die Lizenz zum Töten inne. Nun blicken wir gespannt in die Zukunft des Franchise und fragen uns, wer sein Nachfolger wird. Hoffentlich muss er sich mit weniger Hass im Netz herumschlagen.