Eine Actionlegende, die ihren selbstgeschriebenen Film anführte und eine Trainings-Montage für die Ewigkeit starteten eine Actionreihe für die Ewigkeit. Das ist schon ein halbes Jahrhundert her.

Es gibt vermutlich keinen Filmfan, der beim Ertönen des Songs Eye of the Tiger nicht an Rocky denken muss (auch wenn der Song erst in Teil 3 vorkam). Der erste Boxerfilm mit Actiongott Sylvester Stallone feierte vor genau 50 Jahren – am 21. November 1976 – US-Premiere und ist bis heute legendär.

50 Jahre Rocky: Das sind die 9 Teile der sportlichen Actionreihe

Das Originaldrehbuch zum ersten Rocky wurde von Stallone selbst geschrieben, der darauf bestand, selbst die Hauptrolle zu spielen und alles auf eine Karte setzte – egal, ob er erfolgreich sein würde oder nicht. Ganz wie sein Protagonist Rocky Balboa, der als unbekannter Boxer die Chance erhält, gegen den überlegenen Champion Apollo Creed (Carl Weathers) zu kämpfen.

Auf den Überraschungserfolg folgte eine ganze Filmreihe, die heute schon neun Teile hat: fünf aus der Hauptreihe, ein späteres Sequel ohne Nummer und dann die Spin-off-Reihe Creed mit Michael B. Jordan, in der Rocky zum Mentor wird.

Das ist die komplette Rocky-Filmreihe:

Der Originalfilm wurde damals mit drei Oscars ausgezeichnet: als bester Film, für die beste Regie (für John G. Avildsen) und den besten Schnitt. Da hatte vermutlich auch die berühmte Trainigsmontage etwa mit zu tun. Es folgten weitere Nominierungen über die Jahre.

Das Stallone-Biopic über Rocky läuft nächste Woche im Kino an

Wie Stallone damals Rocky zu Papier brachte und es bis zum Star seiner inspirierenden Boxer-Story schaffte, ist ab dem 26. November in den deutschen Kinos zu sehen. Dann startet das Sly-Biopic I Play Rocky von Peter Farrelly, in dem Anthony Ippolito (The Offer) den Stallone spielt.

Ich habe den Film schon gesehen und einen Check zu I Play Rocky geschrieben. Darin meinte ich unter anderem: "Ippolitos Stallone-Imitation geht absolut durch, ohne wie ein Sketch zu wirken. Auch könnte er glatt mit ihm verwandt sein, was viele schon im Trailer vom Casting überzeugte. Vor allem aber ist er ein müheloser Sympathieträger, der wie gemacht ist für einen abgrundtief naiven Film über den amerikanischen Traum."

Aktuell ist noch kein weiterer Rocky-Film offiziell bestätigt. Es wurden aber schon Pläne für Creed IV angedeutet, und Stallone hat auch schon laut über ein Drehbuch für Rocky VII nachgedacht.