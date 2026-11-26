Der Tatort ist Deutschlands bekannteste Krimireihe! Genau heute vor 56 Jahren startete er im TV durch. Anlässlich des Jubiläums schauen wir auf die kuriose Geschichte hinter der allerersten Folge zurück.

Am 29. November 1970 wurde TV-Geschichte geschrieben: Genau heute vor 56 Jahren lief zum ersten Mal eine völlig unbekannte Krimireihe an, die auf den Namen Tatort hört. Anlässlich des Jubiläums blicken wir auf die seltsame Geschichte hinter der allerersten Tatort-Folge zurück!

Der erste Tatort-Film gehörte zu einer anderen Krimireihe!

Heute vor 56 Jahren flimmerte der allererste Film der Reihe unter dem Titel Tatort: Taxi nach Leipzig über unsere Bildschirme. In der Auftaktfolge geht es um den kauzigen Hamburger Hauptkommissar Paul Trimmel (Walter Richter), der dabei helfen soll, in der DDR den Mord an einem Kind aufzuklären. Direkt der erste Film entpuppte sich als Publikumserfolg; ein Flop war der Tatort von Anfang an nie.

Auch wenn der Film den Erfolg der Reihe ins Rollen brachte, hat er eine kuriose Entstehungsgeschichte. Denn tatsächlich war Taxi nach Leipzig nie dafür gedacht gewesen, als Auftakt der damals neuen Krimireihe zu dienen. Die Figur des Paul Trimmel kam nämlich schon in einem anderen Krimifilm vor, der nur ein Jahr früher im TV lief!

Wie ein anderer Film prompt zur ersten Tatort-Folge umgemodelt wurde

Heute kennen wir Taxi nach Leipzig als erste Tatort-Folge, doch tatsächlich handelt es sich dabei schon um den zweiten Film, in dem Kommisar Paul Trimmel die Hauptrolle spielt. 1969 lief der erste Film unter dem Namen Exklusiv! im TV.

Taxi nach Leipzig war eigentlich als Forsetzung für Exklusiv! gedreht worden, doch weil man noch eine Auftaktfolge für die neue Tatort-Reihe brauchte, wurde einfach entschieden, den fertiggestellten Film als erste Folge zu vewenden. Witzig: Auch der erste Trimmel-Film wurde nachträglich ins Tatort-Universum aufgenommen. Unter dem Namen Tatort: Exklusiv! wurde er als 9. Folge neu ausgestrahlt! Ingesamt durften wir den Ermittler in 11 Filmen bestaunen, bevor er 1982 in den Ruhestand ging.