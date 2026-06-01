Hier trifft Stranger Things auf Jurassic Park: Langer Trailer zu neuem Blockbuster lässt T-Rex auf 2 Mega-Stars los

Das könnte eines der besten Sci-Fi-Abenteuer des Jahres werden: Im ersten langen Trailer zu The End of Oak Street treffen die 80er von Stranger Things auf die Dinos von Jurassic Park.

Hawkins mag das Upside Down abwehren, aber hält es auch einer Dino-Invasion stand? So in etwa könnte man sich die Kernfrage von The End of Oak Street vorstellen, in dem ein Jurassic Park-T-Rex die 80er von Stranger Things durchstreift. Seine Beute sind Ewan McGregor und Anne Hathaway. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer.

Schaut hier den neuen Trailer zu The End of Oak Street:

The End of Oak Street - Trailer (Deutsch) HD

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Eigentlich verlebt Familie Platt, darunter Denise (Hathaway) und ihr Mann (McGregor) geruhsame Zeiten in ihrem kleinen 80er-Vorstadtidyll mit weißen Lattenzäunen und gemähtem Rasen. Doch dann kommen die Dinos.

Denn wie die beiden eines Morgens überrascht feststellen müssen, wurde offenbar ihre ganze Straße durch einen mysteriösen Eingriff in prähistorische Zeiten versetzt. Das bringt die Pratts nicht nur um Schnäppchen im örtlichen Supermarkt, sondern auch in die Bredouille, da sie bald äußerst hungrigen Dinosauriern über den Weg laufen.

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Neben den Mega-Stars McGregor (Star Wars: Episode 1) und Hathaway (Der Teufel trägt Prada 2) wird vor allem der Name des Regisseurs viele aufhorchen lassen: David Robert Mitchell inszenierte zuvor unter anderem den Horror-Hype It Follows und den Thriller Under the Silver Lake.

Wann kommt The End of Oak Street ins Kino?

The End of Oak Street wird am 13. August 2026 in den deutschen Kinos landen. Neben McGregor und Hathaway sind unter anderem P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street) und Christian Convery (Sweet Tooth) vor der Kamera zu sehen.

Wenn euch statt der 80er eher die 90er-Nostalgie packt, hört in unseren Podcast rein:

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